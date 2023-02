Vibo Valentia, allarme per un branco di lupi sull'altopiano del Poro

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Allarme tra gli allevatori e contadini dell’altopiano del Poro. Un branco di lupi, infatti, da alcune settimane sta scorrazzando indisturbato tra i territori di Caria di Drapia e Rombiolo. Gli animali in questione sono stati avvistati a “Torre Galli” e in prossimità della provinciale per Tropea.

Alcuni pastori hanno anche denunciato come delle pecore siano state sbranate.

“Stanno diventando pericolosi – racconta uno di loro -. Ormai si spingono fino in strada, con il rischio di provocare anche qualche incidente e non è escluso che a breve arriveranno fino ai centri abitati. Non sappiamo onestamente a chi rivolgerci. Intanto, vedremo di dare vita ad un Comitato in modo da poter agire in maniera collettiva”.