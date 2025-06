2 minuti per la lettura

Successo per l’iniziativa “Fondali Puliti” a Nicotera Marina che però lascia un dato sul quale riflettere: oltre 90 pneumatici recuperati dai sommozzatori nel tratto di mare antistante la costa del comune costiero

NICOTERA – Una giornata all’insegna dell’ambiente e della consapevolezza civica quella svoltasi domenica scorsa a Nicotera Marina, dove il Gruppo Sommozzatori del Centro Italiano Protezione Civile – Gruppo Nicotera, con il supporto della Guardia Costiera, ha portato a termine l’iniziativa “Fondali Puliti”. L’obiettivo: liberare il mare da rifiuti pericolosi e restituire salubrità e dignità a un tratto costiero tra i più frequentati del litorale vibonese.

L’intervento ha riguardato i fondali antistanti la scogliera e parte della zona denominata “Preicciola”. I sub hanno scandagliato i fondali alla ricerca di materiale plastico e rifiuti sommersi, rinvenendo una quantità sorprendente di pneumatici abbandonati, ben oltre 90, di varie dimensioni, oltre a un grosso tubo in PVC lungo quattro metri e numerosi altri oggetti in plastica.

Alla missione hanno preso parte, accanto al gruppo sommozzatori guidato dall’istruttore David Primonato, anche Paolo Palladio, studioso di relitti marini, e Jessica Falanga, biologa marina. Presenti inoltre il gruppo sub Augustus Ricadi, la barca d’appoggio di Luigi Migale e i sommozzatori del gruppo CIPC Nicotera: Giada Valenzisi, Francesco Cupitò e Jerry Gallone.

RECUPERATI OLTRE 90 PNEUMATICI NEL MARE DI NICOTERA

A colpire maggiormente è stata la reazione dei numerosi bagnanti presenti in spiaggia, che hanno osservato le operazioni con stupore e incredulità, esprimendo preoccupazione per la quantità di rifiuti rinvenuti a poca distanza dalla riva.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, tra cui Pino Pagano, Domenico Reggio, Rosanna Caiazzo, Filippo Quattrone, Giusi Rombolà, Salvatore dell’Acqua, Tinella Franconeri, Orsola Pompilio, Antonio Cavallaro, il Lido Il Gabbiano e Tonino La Rocca. Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto all’assessore comunale Antonio La Malfa, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto attivamente, dimostrando attenzione concreta per la tutela dell’ambiente marino.

L’evento “Fondali Puliti” si è così trasformato in un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, volontari, esperti del mare e cittadini, con l’auspicio che questo genere di interventi possa diventare una pratica ricorrente, capace di sensibilizzare e responsabilizzare tutti nei confronti della salute del nostro ecosistema marino.