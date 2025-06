Occhiuto: “Scoperte 7 condotte illecite in mare tra Vibo, Pizzo e Lamezia”

2 minuti per la lettura

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto denuncia la presenza di presunti scarichi illeciti in mare lungo la costa tra Vibo, Pizzo e Lamezia Terme: “Scoperte sette condotte sospette, chi inquina è un nemico della Calabria”.

VIBO VALENTIA – “Chi inquina il mare è un nemico della Calabria, e chi lo fa costruendo addirittura una condotta illecita è un criminale”. Sono parole dure quelle del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che interviene con fermezza sulle recenti anomalie emerse nel monitoraggio dei fondali lungo il tratto di mare tra Vibo, Pizzo e Lamezia Terme.

“Anche oggi sono arrabbiato – ha dichiarato Occhiuto – ma non per i fatti degli ultimi giorni. Sono arrabbiato perché mi hanno portato i risultati della sonda Sar, lo strumento che stiamo utilizzando quest’anno per vedere cosa c’è sotto la superficie, vicino al mare. Questa tecnologia innovativa ci consente di mappare il sottosuolo, individuare condotte, tubature sotterranee, e monitorare frane, incendi, e – soprattutto – verificare la correttezza degli scarichi fognari”.

La sonda Sar

LE SETTE CONDOTTE NEL MARE TRA VIBO E LAMEZIA

Il governatore ha spiegato che grazie a questa sonda sono state identificate sette potenziali anomalie, ovvero condotte che sembrerebbero scaricare direttamente in mare, in maniera irregolare. “Dall’alto si vedono chiaramente, e si trovano nella zona compresa tra Pizzo e Lamezia – ha aggiunto –. Si tratta di possibili scarichi sottomarini abusivi, che dovranno essere immediatamente verificati”.

La scoperta rientra in un più ampio programma regionale di monitoraggio ambientale e contrasto agli scarichi illegali, una piaga che negli anni ha pesato gravemente sull’immagine e sulla salute delle coste calabresi, con gravi conseguenze su turismo, ambiente e sicurezza pubblica.

Occhiuto ha infine rilanciato l’allarme ambientale e promesso interventi tempestivi: “Chi inquina il mare è un nemico della Calabria e chi lo fa costruendo addirittura una condotta illecita è un criminale. E noi li troveremo”.