Vertice in Prefettura, migliora il mare vibonese rispetto al passato

3 minuti per la lettura

Dal tavolo tecnico in Prefettura a Vibo, presi impegni condivisi e rassicurazioni sulla stagione balneare: migliora la qualità del mare vibonese rispetto al passato, ma resta alta l’attenzione su tutto il territorio

VIBO VALENTIA – Della situazione dello stato del mare lungo il litorale vibonese, tema di primaria importanza per la tutela ambientale e lo sviluppo turistico del territorio in piena stagione estiva, si è discusso all’incontro tenutosi venerdì scorso presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Il tavolo di coordinamento, presieduto dal titolare dell’Ufficio territoriale del Governo, Anna Aurora Colosimo, ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica Camillo Falvo, delle forze dell’ordine, dell’Asp di Arpacal, Calabria Verde, della Regione Calabria con il funzionario Salvatore Siviglia, del biologo marino Silvestro Greco, vicepresidente della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Amendolara e dei rappresentanti dei comuni costieri di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera.

INCORAGGIANTE MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL MARE VIBONESE

Un quadro in miglioramento. Dal confronto è emerso un quadro in miglioramento rispetto agli anni passati, pur con alcune criticità localizzate. Positiva, in particolare, la deviazione delle acque dell’impianto di località “Silica” verso il depuratore di Porto Salvo, che ha permesso di eliminare gli sversamenti irregolari nel torrente Sant’Anna, a Bivona. Un risultato raggiunto anche grazie a una serie di incontri tecnici avviati in Prefettura sin dall’autunno 2024 e che sta dando importanti risultati positivi visto che le segnalazioni di mare sporco nella zona sono drasticamente diminuite.

CRITICITÀ A NICOTERA E PIZZO: IL FENOMENO DEL MARE VERDE

Le criticità di Nicotera e Pizzo: il fenomeno del “mare verde”. Più complessa, invece, la situazione a Nicotera e Pizzo, dove è stata registrata la comparsa del cosiddetto “mare verde”. Secondo quanto riferito da Arpacal, si tratta di un fenomeno non inquinante, legato alla presenza di alghe non pericolose, causata da temperature elevate e sfruttamento agricolo intensivo nelle aree interne. Le analisi non hanno rilevato sostanze dannose né per l’ambiente né per la salute umana.

DEPURATORI NEL VIBONESE REGOLAMENTE FUNZIONANTI: NESSUN CASO SANITARIO

I rappresentanti dei comuni costieri hanno assicurato il corretto funzionamento dei sistemi di depurazione, pur con fisiologici momenti di stress dovuti all’incremento stagionale delle presenze turistiche. Anche l’Asp ha confermato l’assenza di casi sanitari legati all’inquinamento marino, né da parte dei Pronto soccorso né dei medici di base.

MONITORAGGIO COSTANTE DEL MARE E TECNOLOGIE IN CAMPO

Monitoraggio costante e tecnologie in campo. Il dirigente Siviglia, per conto della Regione Calabria, ha evidenziato i recenti investimenti negli impianti di depurazione e ha ribadito la continuità del monitoraggio, anche durante i festivi, grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione che hanno già permesso l’individuazione di scarichi irregolari in altri tratti costieri della regione.

IL PREZIOSO RUOLO DELLA PROCURA DI VIBO E L’INVITO DEL PREFETTO

Il Procuratore Capo Csamillo Falvo, impegnato da anni sul fronte della repressione dei reati ambientali, ha segnalato un sostanziale miglioramento della situazione grazie alla collaborazione tra istituzioni e ha assicurato che l’attività investigativa e di controllo da parte della Procura e delle forze di polizia proseguirà senza sosta. Quindi l’invito del prefetto Colosimo a mantenere alta la vigilanza, affinché i progressi registrati non vengano compromessi da comportamenti illeciti o disattenzioni. La salvaguardia dell’ambiente, ha sottolineato, è strettamente legata alla salute pubblica e alla tenuta economica del comparto turistico, oggi più che mai cruciale per il futuro della provincia.