L’eccezionale e prolungata ondata di maltempo sta continuando a creare problemi anche nel territorio vibonese dove la Prefettura ha convocato una riunione d’urgenza del Centro coordinamento soccorsi

VIBO VALENTIA – Anche il territorio vibonese continua a fare i conti con l’eccezionale e prolungata ondata di maltempo che non concede tregua e trasforma interi territori in scenari di emergenza. Piogge insistenti e raffiche di vento stanno mettendo sotto pressione infrastrutture e viabilità, con disagi che si moltiplicano col passare del tempo.

Nelle scorse ore, la Prefettura di Vibo Valentia ha convocato d’urgenza la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le forze in campo e a monitorare in tempo reale l’evolversi dei fenomeni, con particolare attenzione alla tenuta dei versanti collinari e alla sicurezza delle arterie stradali.

LE STRADE INTERESSATE DAL MALTEMPO

Le prime forti precipitazioni hanno già causato diversi disagi, rendendo critica la situazione su alcune tratte fondamentali: sulla Strada provinciale 11 si registra uno smottamento a Triparni, sulla diramazione stradale che conduce verso Vena; sulla Provinciale 15 resta ancora chiuso al transito l’arteria che collega Stefanaconi e Vibo. La riapertura potrebbe essere imminente, ma è subordinata agli esiti delle verifiche geologiche. Lungo la Provinciale 54 uno smottamento ha interessato la carreggiata lungo la strada che congiunge Filogaso e San Nicola da Crissa, creando pericoli per il transito mentre sulla Statale 18 in prossimità del centro abitato di Mileto si è reso necessario un restringimento di carreggiata per detriti e instabilità del fondo.

Situazione critica anche lungo la Statale 182 delle Serre Calabre dove un altro smottamento ha colpito l’area vicina all’abitato di Sorianello, imponendo limitazioni alla circolazione con un ulteriore restringimento di carreggiata. Riaperta questa mattina la strada statale NSA 572 (ex SS 110), chiusa ieri al traffico nel tratto ricadente nel Comune di Serra San Bruno per caduta rami sulla carreggiata.

GROSSO ALBERO CADE SULLA STRADA A SPILINGA

Sulla costa, in località Ponte a Vrasci – Torre Ruffa, un enorme pino è crollato improvvisamente sulla carreggiata della Strada Provinciale 22 Tropea-Ricadi, interrompendo temporaneamente la viabilità, generando lunghi incolonnamenti e notevoli disagi, con automobilisti impossibilitati a proseguire e senza percorsi alternativi immediatamente praticabili.

SCUOLE APERTE A TROPEA E SCOPPIA LA POLEMICA

Tra i mezzi in attesa gli autobus con a bordo studenti diretti agli istituti scolastici di Tropea. Il comune, nonostante l’allerta meteo diramata nelle ore precedenti e le segnalazioni insistenti di diverse famiglie, non ha disposto la chiusura delle scuole, sì invece i parchi, cimiteri e ville, generando la protesta dei ragazzi e pendolari costretti a mettersi in viaggio in condizioni meteorologiche molto critiche.

A RICADI DIVELTA LA SBARRA DEL PASSAGGIO A LIVELLO

A Ricadi, poi, una forte raffica di vento ha divelto le sbarre del passaggio a livello ferroviario presente lungo la Provinciale che collega Ricadi a Tropea, creando pericolo e rallentamenti alla circolazione.