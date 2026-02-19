Calabria ferita dal maltempo, il gesto di un giovane imprenditore vibonese

2 minuti per la lettura

Droni in campo per la mappatura dei danni: l’iniziativa, totalmente gratuita, di Air Innovation guidata dall’imprenditore vibonese Antonio Puccio che si rivolge agli enti locali colpiti dal maltempo

VIBO VALENTIA – La Calabria fa i conti con le conseguenze dei violenti cicloni che hanno investito a ripetizione il territorio nelle ultime settimane: frane, strade interrotte, ponti danneggiati ed edifici compromessi delineano un quadro che richiede interventi rapidi e dati tecnici precisi per programmare la messa in sicurezza e la ricostruzione prima della prossima ondata di maltempo. E in questo scenario si inserisce l’iniziativa di Air Innovation, che ha annunciato la disponibilità a effettuare gratuitamente rilievi aerei con drone a supporto degli enti pubblici impegnati nella gestione dell’emergenza.

A promuovere l’iniziativa è Antonio Puccio, giovane imprenditore vibonese alla guida dell’azienda, che ha deciso di mettere competenze e tecnologia al servizio della propria terra in un momento particolarmente delicato. Un gesto che coniuga spirito imprenditoriale e senso di responsabilità verso la comunità.

L’INIZIATIVA DELL’IMPRENDITORE VIBONESE RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI

L’offerta è rivolta a Comuni colpiti, Protezione Civile, Regione Calabria, Prefetture e a tutte le istituzioni che necessitino di un supporto tecnico qualificato per la valutazione dei danni. Air Innovation, specializzata in rilievi topografici con droni ad alta precisione, mette a disposizione documentazione dei danni a edifici, strade e ponti; ispezioni di infrastrutture a rischio; rilievi di frane; elaborazione di modelli 3D e ortofoto; stime volumetriche di frane e accumuli di detriti.

Strumenti tecnologici avanzati che consentono di operare anche in aree difficilmente accessibili, fornendo dati accurati e una documentazione dettagliata, indispensabili per pianificare interventi di messa in sicurezza e per l’avvio delle pratiche di risarcimento e ricostruzione.

ANTONIO PUCCIO: “UN DOVERE VERSO IL TERRITORIO”

«Siamo calabresi e lavoriamo ogni giorno su questo territorio – ha dichiarato Puccio –. In un momento come questo sentiamo il dovere di mettere le nostre competenze al servizio della comunità, senza attendere. La prima disponibilità è a titolo completamente gratuito».

Gli enti interessati possono contattare l’azienda scrivendo all’indirizzo direzione@airinnovation.info.

In una fase in cui rapidità e precisione rappresentano elementi chiave per affrontare l’emergenza, l’iniziativa del giovane imprenditore vibonese si propone come un contributo concreto alla ripartenza del territorio.