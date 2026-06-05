Vibo Marina, sit-in del comitato No depositi, ma la maggior parte dei vibonesi diserta

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Ieri pomeriggio, giovedì 4 giugno 2026, il sit-in organizzato a Vibo Marina dal Comitato No Depositi davanti ai cancelli della Meridionale Petroli, titolare degli impianti costieri nell’area portuale. Si chiede la delocalizzazione ma poco più di un centinaio di persone si presentano all’evento, segno ulteriore di una città ormai indifferente alle tematiche che la riguardano

VIBO VALENTIA – Una comunità che chiede risposte e guarda al futuro del proprio territorio ma che non risponde purtroppo in massa all’appello, restando ferma a subire gli eventi salvo poi lamentarsi quando che cose non vanno bene; un film già visto in una città apatica, che ha smesso di lottare, in cui sono sempre i soliti noti a metterci la faccia, eppure l’argomento di ieri, giovedì 4 giugno 2026, era preminente per la sicurezza e lo sviluppo non solo di Vibo Marina ma dell’intera città: quello dei depositi costieri della Meridionale Petroli.

POCA GENTE AL SIT-IN DI VIBO MARINA

Solo poco più di 100 persone, infatti, si sono ritrovate ieri pomeriggio davanti ai cancelli della Meridionale Petroli per partecipare alla manifestazione promossa dal comitato “No depositi”, guidato dall’ex dirigente comunale Adriana Teti, che ha spiegato le motivazioni della nascita del sodalizio. Al centro della mobilitazione, come detto, la richiesta di delocalizzare i depositi costieri e le preoccupazioni legate all’applicazione del nuovo Piano di emergenza esterno, che comporterà limitazioni lungo via Amerigo Vespucci, principale accesso alla spiaggia libera.

DEPOSITI COSTIERI DI VIBO MARINA, TEMA SENTITO DA TUTTA LA CITTADINANZA

Ad intervenire davanti ai presenti è stato il sindaco Enzo Romeo, che ha ribadito come la questione rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale: «È un problema sentito da tutta la cittadinanza, sia di Vibo Marina che di Vibo città. Lo abbiamo preso a cuore perché riteniamo che lo sviluppo di Vibo Marina sia determinante anche per la crescita dell’intero territorio», ha affermato il primo cittadino, sottolineando come questa manifestazione (cui hanno preso parte anche esponenti dell’opposizione consiliare) dimostri quanto il tema sia ormai percepito come una battaglia collettiva.

ROMEO: “CONFRONTO COSTANTE CON SOCIETà E MINISTERO”

Romeo ha spiegato che il confronto con la società proprietaria dei depositi e con i ministeri competenti prosegue costantemente. «Ci sentiamo quasi quotidianamente con il presidente della Meridionale Petroli e con il Ministero. L’azienda non ha cambiato posizione ed è disponibile alla delocalizzazione, ma ritiene necessario un sostegno economico da parte delle istituzioni per affrontare l’investimento richiesto dal trasferimento».

Secondo il sindaco, uno dei risultati ottenuti nel corso delle interlocuzioni è stato quello di limitare a quattro anni il periodo della nuova concessione. Un arco temporale che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà servire a creare le condizioni per il trasferimento dei depositi nell’area industriale di Portosalvo, sfruttando anche le opportunità offerte dalla Zes.

“NON CI SIANO PERPLESSITà SULL’AREA DI PORTOSALVO”

Proprio sull’ipotesi Portosalvo, Romeo ha replicato alle perplessità emerse negli ultimi giorni: «L’azienda sostiene che l’area individuata non sia utilizzabile perché classificata a rischio idrogeologico elevato. Tuttavia esistono risorse già stanziate per la messa in sicurezza del territorio e quest’area rientra tra quelle interessate dagli interventi. Per questo dobbiamo continuare a lavorare insieme affinché il percorso possa concretizzarsi».

IL SINDACO SUL PIANO DI EMERGENZA DEI DEPOSITI DELLA MERIDIONALE PETROLI

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle limitazioni previste dal Piano di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura. Il sindaco ha precisato di non contestare il provvedimento, definendolo una conseguenza dell’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza. Tuttavia, ha evidenziato come i disagi che si registreranno durante la stagione estiva rappresentino un ulteriore elemento a sostegno della necessità di trasferire i depositi fuori dal centro abitato: «Mi adeguo alle decisioni assunte per senso di responsabilità istituzionale – ha spiegato Romeo – ma proprio l’applicazione del Piano di emergenza dimostra ancora di più quanto sia opportuno e necessario procedere con la delocalizzazione della Meridionale Petroli».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato di aver chiesto che questa posizione venisse formalmente inserita nel verbale della riunione tenutasi in Prefettura il 22 maggio scorso. Un passaggio che, secondo Romeo, certifica la volontà dell’amministrazione di sostenere fino in fondo il percorso che dovrebbe portare allo spostamento dei depositi.

APPELLO DEL SINDACO DI VIBO ALL’UNITà ISTITUZIONALE

La manifestazione si è conclusa con un appello all’unità istituzionale. Comune, Regione, Ministero, Autorità di Sistema Portuale e azienda saranno chiamati nei prossimi mesi a proseguire il confronto per individuare una soluzione condivisa che consenta di coniugare sicurezza, tutela delle attività produttive e sviluppo di Vibo Marina.