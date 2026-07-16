Vibo Marina: sigilli alla spiaggia del lido “La Rada”, aperti bar e ristorante

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Controlli dei carabinieri a Vibo Marina: sigilli alla spiaggia del lido La Rada, la società non avrebbe la concessione demaniale

VIBO VALENTIA – Inibito l’accesso alla spiaggia ma ristorante e bar continuano ad erogare normalmente il servizio; è questo l’esito del controllo effettuato questo pomeriggio (16 luglio 2026) intorno alle 17 dai carabinieri presso il lido La Rada, a Vibo Marina.

Una decisione, di carattere squisitamente burocratico-amministrativo, assunta a seguito del fatto che la società “Gramaca Srl”, di cui sono titolari Enzo Grasso, che gestisce i servizi sulla spiaggia, non è in possesso della concessione demaniale necessaria per espletare lo stesso, contrariamente alla società “La Rada Srl” riconducibile all’imprenditore Francesco Cascasi che ha la gestione del bar e del ristorante dello stabilimento balneare. Oltre all’inibizione del servizio in spiaggia – che quindi attualmente rimane chiusa all’utenza – i carabinieri hanno disposto il sequestro di un deposito utilizzato per la conservazione delle bevande.

I legali della società hanno tuttavia reso noto che la “Gramaca Srl” aveva presentato la richiesta di proroga della concessione demaniale a gennaio scorso, ma l’Autorità di sistema portuale non ha ancora fornito alcuna risposta.

Nelle prossime ore il giudice dovrà esprimersi sulla convalida o meno del provvedimento inibitorio del servizio sull’arenile, fermo restando che questo potrebbe essere svolto dalla società “La Rada” in via esclusiva, almeno fino ad una risposta positiva da parte dell’Adsp di Gioia Tauro.