Ordigno bellico in spiaggia a Vibo Marina: zona interdetta

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In località Pietre Bianche, a Vibo Marina, un cittadino ha segnalato la presenza di un presunto ordigno bellico in spiaggia. L’ordinanza del Sindaco stabilisce il divieto di accesso e di permanenza nell’area a chiunque non sia autorizzato e direttamente impegnato nelle operazioni di bonifica.

VIBO VALENTIA – Scattano i divieti sulla spiaggia di località Pietre Bianche, tra Vibo Marina e Pizzo, dopo che una persona ha segnalato il rinvenimento di un presunto ordigno bellico. Con un’ordinanza contingibile e urgente, firmata dal sindaco Enzo Romeo, il Comune ha disposto l’immediata interdizione dell’area interessata fino al completamento delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Il provvedimento arriva in seguito alla comunicazione trasmessa, oggi, 21 luglio, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, che ha informato le autorità della segnalazione presentata, come detto, da un privato cittadino relativa alla presenza di un presunto residuato bellico sull’arenile, nel tratto di costa situato in prossimità del confine con il Comune di Pizzo. La Prefettura di Vibo Valentia ha quindi comunicato che sarà disposto l’intervento di personale specializzato per la rimozione dell’ordigno e per l’adozione delle necessarie misure di sicurezza.

L’ordinanza stabilisce il divieto di accesso e di permanenza nell’area a chiunque non sia autorizzato e direttamente impegnato nelle operazioni di bonifica. Le limitazioni resteranno in vigore fino al termine delle attività di messa in sicurezza, mentre l’eventuale violazione delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il controllo sul rispetto dell’ordinanza è affidato al Comando di Polizia Locale, alle Forze di polizia e agli altri enti competenti.