Joppolo, la “Strada del mare” riapre al traffico dopo tre mesi

JOPPOLO (VV) – Da questa mattina, dopo circa tre mesi di interdizione al traffico, la Sp n. 32 nel tratto Joppolo – Coccorino verrà riaperta alla circolazione dei veicoli, seppur con l’istituzione di un senso unico alternato.

“Considerato – si legge nell’atto imperativo a firma della Responsabile della Macrostruttura n. 3 Viabilità della Provincia di Vibo Valentia, ingegnere Maria Giovanna Conocchiella – che sono cessati i presupposti che hanno determinato l’adozione dell’ordinanza di chiusura dell’arteria in questione; ritenuto di dover revocare l’ordinanza del 23/1 1 /2022 ordina di istituire senso unico alternato sulla S.P. n. 23, nel tratto compreso tra il Km 0+140 e il Km 0+400, ai fini del completamento delle lavorazioni in atto da parte di Anas Spa, sino alla data del 30/03/2023”.

La stessa ordinanza, inoltre, riporta: “Si fa obbligo ad Anas Spa, per tramite dell’impresa appaltatrice, di adottare tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica incolumità; apporre la necessaria segnaletica sia di giorno che di notte e predisporre idonei sbarramenti per l’interdizione del transito in caso di reale necessità e tenuto conto delle lavorazioni da eseguire, al fine di ridurre i disagi per i residenti”.