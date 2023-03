Vibo, incidente stradale ferita una donna

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 9. lungo la strada che congiunge Vibo Marina a Bivona.

A riportare una serie di politraumi è stata la conducente di una mini utilitaria, una smart per l’esattezza, che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è capottato.

Si tratta di una imprenditrice del luogo, M.G.F., che è stata immediatamente soccorsa da un mezzo del 118 con il quale è stata trasferita presso l’ospedale di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”, ma le sue condizioni, secondo quanto è stato possibile apprendere, non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre la donna dall’abitacolo e la polizia municipale per disciplinare il traffico, in attesa della rimozione del veicolo, ed effettuare i rilievi sulla dinamica.