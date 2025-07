3 minuti per la lettura

Sterpaglie, rifiuti, animali randagi e incuria diffusa offrono un pessimo biglietto da visita a chi arriva in città, in particolare nella zona della rotonda nei pressi del centro commerciale “Vibo Center”, con il sottopasso chiuso ormai da mesi e senza una data certa per la riapertura

VIBO VALENTIA – Uno degli ingressi principali alla città di Vibo Valentia, lungo la Statale 18, si presenta in uno stato di estremo degrado: sterpaglie, rifiuti, animali randagi e incuria diffusa offrono un pessimo biglietto da visita a chi arriva in città, in particolare nella zona della rotonda nei pressi del centro commerciale “Vibo Center”.

A sollevare la questione è stato il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Cutrullà (Cuore Vibonese), che ieri ha lanciato un appello all’amministrazione comunale affinché si intervenga con urgenza: «Sono anni che ormai le condizioni in cui versa la rotonda e più in generale tutta l’area sono inaccettabili – ha dichiarato Cutrullà –. È necessario che il Comune si faccia sentire presso il Corap, che è titolare dell’area. Inoltre, ci si informi su per quale motivo il sottopasso sottostante alla rotonda continui ormai da oltre un anno – salvo rare eccezioni – a rimanere chiuso al traffico».

Il consigliere ha anche chiesto al vicepresidente della III Commissione consiliare, Filippo Paolì, di attivarsi presso gli uffici tecnici del Comune per ottenere chiarimenti concreti.

LE RISPOSTE DEL COMUNE DI VIBO SU SOTTOPASSO E ROTONDA

A stretto giro è arrivata una prima replica proprio da Paolì, che ha illustrato lo stato dell’arte dei lavori e le difficoltà burocratiche e tecniche ancora in corso: «È in fase di valutazione la possibilità di affidare la gestione della rotonda al Vibo Center, che ha manifestato la volontà di prendersene cura. Questo dovrebbe portare a una rapida bonifica e sistemazione dell’area», ha spiegato.

Per quanto riguarda invece il sottopasso, attualmente chiuso e fondamentale per il collegamento viario della zona, Paolì ha ricordato che la competenza è del Corap, oggi Arsai (Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali): «Si sono già svolti due tavoli tecnici – anche su mia sollecitazione – per fare chiarezza. A quanto pare, è necessario installare un contatore separato per le pompe di aspirazione dell’acqua, che devono funzionare in caso di allagamento. C’è anche un problema di cablaggio elettrico che complica la riapertura. Si potrebbe inoltre valutare l’installazione di un piccolo gruppo elettrogeno per le emergenze».

NESSUNA DATA CERTA PER LA RIAPERTURA DEL SOTTOPASSO

Nonostante i chiarimenti, al momento non ci sono tempi certi per la riapertura del sottopasso, e l’area continua a versare in uno stato di preoccupante abbandono. Un problema di decoro urbano, ma anche di sicurezza e viabilità, che rischia di diventare l’ennesimo simbolo della difficoltà di gestione di aree chiave del territorio vibonese. I cittadini, intanto, attendono interventi concreti e non solo annunci.