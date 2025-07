Incidente stradale a Filandari, violento scontro auto-motoape: un ferito

1 minuto per la lettura

Incidente stradale a Filandari, nei pressi dello svincolo per Nicotera. Ad avere la peggio l’anziano conducente della motoape

FILANDARI (VIBO VALENTIA) – Questa mattina, 21 luglio 2025, sulla Strada Provinciale 17 a Mesiano, nel territorio di Filandari (Vibo Valentia), si è verificato un grave incidente stradale tra un’automobile e una motoape. A riportare le conseguenze più serie è stato l’anziano conducente del motocarro, che ha subito un trauma cranico. Intervento tempestivo dei soccorsi del 118. L’uomo trasferito in elisoccorso all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per le cure necessarie.

Le persone presenti a bordo dell’auto non hanno riportato ferite di rilievo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area coinvolta.