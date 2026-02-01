Ricadi, Intercity Torino-Reggio bloccato per ore

2 minuti per la lettura

Un guasto alla condotta elettrica ferma l’Intercity a Ricadi. Intervengono i Vigili del Fuoco per assistere 40 passeggeri. Binari a strapiombo e reti vulnerabili, l’incidente ferroviario riapre il dibattito sulla sicurezza e la manutenzione preventiva delle linee calabresi dopo il maltempo

RICADI – Un guasto alla condotta elettrica, causato probabilmente dal maltempo dei giorni scorsi, ha interrotto, questa mattina, domenica primo febbraio 2026, intorno alle nove, la linea di alimentazione della ferrovia bloccando l’Intercity proveniente da Torino e diretto a Reggio Calabria sui binari in prossimità della stazione di Ricadi.

INTERCITY BLOCCATO A RICADI PER UN GUASTO ALLA CONDOTTA ELETTRICA

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia con la squadra del distaccamento di Ricadi, che ha prestato soccorso ai circa quaranta passeggeri in attesa del trasbordo su un altro convoglio ripartito poi intorno a mezzogiorno e un quarto. L’incidente di ieri mattina riporta al centro dell’attenzione il tema della fragilità delle infrastrutture calabresi e del Sud Italia in generale, soprattutto in occasione dei sempre più frequenti ed intensi eventi meteorologici. Il convoglio stava percorrendo uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, divenuta ormai strategica per i collegamenti a lunga percorrenza; i treni che “tagliano”o la Calabria attraversano zone di alto valore paesaggistico, costeggiando il mare su binari costruiti a strapiombo e quindi purtroppo passibili di frane ed altri incidenti causati dalle condizioni meteorologiche.

LE FRAGILITÀ DELLE LINEE FERROVIARIE

L’imprevisto dell’Intercity Torino – Reggio Calabria, risolto in maniera impeccabile dai Vigili del Fuoco e da Trenitalia, sottolinea comunque la necessità di investire con continuità ed in maniera incisiva sulla capacità di resistenza delle infrastrutture e sulla manutenzione preventiva, ricordando a tutti noi che in un paese che guarda al futuro anche attraverso una mobilità sempre più sostenibile, la sicurezza dei viaggiatori resta comunque il primo ed irrinunciabile traguardo.