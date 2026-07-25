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Un vasto incendio a Coccorino di Joppolo danneggia i cavi della linea ferroviaria tirrenica vibonese: circolazione dei treni sospesa e inevitabili disagi lungo la costa con centinaia di turisti bloccati che lamentano l’assenza di informazioni da RFI

VIBO VALENTIA – Un vasto incendio divampato nel pomeriggio tra Santa Maria di Ricadi e Coccorino di Joppolo, sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea tirrenica vibonese, con il rogo, sviluppatosi nei pressi della stazione ferroviaria del piccolo centro costiero, che avrebbe infatti danneggiato alcuni cavi elettrici, costringendo alla sospensione della circolazione dei treni e bloccando nelle stazioni centinaia di turisti.

Le conseguenze si stanno facendo sentire in tutta la fascia costiera del Vibonese. Centinaia di viaggiatori, molti dei quali turisti in partenza o in arrivo nelle principali località balneari, sono rimasti bloccati nelle stazioni ferroviarie senza indicazioni certe sulla ripresa del servizio.

DISAGI SULLA LINEA FERROVIARIA VIBONESE: A TROPEA CENTINAIA DI TURISTI BLOCCATI

Particolarmente critica la situazione a Tropea, dove numerose persone si sono radunate sia sulla banchina dei binari, che all’esterno della stazione in attesa di notizie mentre il treno è completamente fermo. I viaggiatori lamentano soprattutto la carenza di informazioni da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), mentre permane l’incertezza sull’eventuale attivazione di servizi sostitutivi con autobus. Molti passeggeri devono raggiungere le proprie città di residenza, sia nel Nord che nel Sud Italia, e l’assenza di comunicazioni ufficiali sta alimentando disagi e tensione.

Sul fronte dell’emergenza, diversi equipaggi dei Vigili del Fuoco sono impegnati da ore nelle operazioni di spegnimento del vasto fronte di fiamma, alimentato dalla vegetazione secca e dalle condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco.

L’incendio tra Santa Maria di Ricadi e Joppolo che ha bloccato la circolazione ferroviaria

NUMEROSE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO PER DOMARE L’INCENDIO

La complessità dell’intervento ha richiesto anche il supporto delle forze dell’ordine e della cittadinanza. Sul posto operano due pattuglie dei Carabinieri per garantire la sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Presenti anche amministratori comunali, in particolare consiglieri locali, e numerosi volontari che stanno collaborando alle operazioni di contenimento dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e successiva bonifica proseguono senza sosta, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione del rogo e sui tempi necessari per il ripristino della circolazione ferroviaria. Nel frattempo, i disagi per i passeggeri continuano ad aumentare in attesa di comunicazioni ufficiali sulla riattivazione del servizio e sull’eventuale predisposizione di collegamenti alternativi.