Vibo, inizia l’anno scolastico ma non alla Don Bosco che resta ancora chiusa

Il sindaco di Vibo Romeo sposta l’apertura dell’anno scolastico di una settimana per la scuola don Bosco che resta quindi chiusa. Necessario per completare i lavori

VIBO VALENTIA – Da diversi anni, per la precisione ben quattro, il complesso scolastico Don Bosco-Garibaldi che ospita il primo circolo didattico è stato costretto a traslocare dallo storico plesso di Piazza Martiri d’Ungheria (per tutti piazza Municipio) all’ex caserma di Piazza Diaz (per i bambini delle elementari Don Bosco) e a palazzo Nicoletta (per i ragazzi delle scuole medie Garibaldi) a causa dello svolgimento dei necessari lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico previsti dal Comune di Vibo Valentia.

Adesso, dopo anni di attesa, sembrava essere giunto il momento di fare ritorno a casa e la dirigente scolastica, Mimma Cacciatore, che ha continuato a battersi incessantemente per il ripristino della sede storica, aveva potuto annunciare la propria soddisfazione per il completamento dei lavori e il ritorno degli alunni alla “loro” scuola.

Lo stesso assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone, in una dichiarazione rilasciata proprio all’Altravoce Il Quotidiano, aveva ribadito che i lavori erano conclusi». Aggiungendo che «per quanto riguarda l’amministrazione Romeo mi piace rilevare che abbiamo rispettato pienamente il cronoprogramma. Resta solo qualche intervento di poco conto, non tale cioè da impedire l’attività scolastica. Nei prossimi giorni il sindaco Enzo Romeo potrà consegnare ufficialmente la scuola agli alunni, alle famiglie e al personale». E invece no, non sarà così.

Almeno non subito. Perché se in Calabria la scuola avrà inizio il 15 settembre per gli alunni del primo circolo (elementare e medie) delle Scuola Don Bosco-Garibaldi le vacanze saranno estese.

Con una ordinanza emanata ieri mattina 12 settembre, il sindaco Enzo Romeo ha, infatti, decretato la posticipazione dell’inizio delle lezioni al prossimo 22 settembre. Una settimana di vacanza in più per gli studenti, una settimana di battaglie e sofferenza in più per la dirigente Mimma Cacciatore impaziente di poter fare ritorno negli storici locali di piazza Municipio.

Il sindaco nell’emanare l’ordinanza ha tenuto in considerazione che «per consentire lo svolgimento delle attività didattiche nei locali del piano terra e del piano primo, è necessario procedere al completamento di residuali/piccoli interventi, della sistemazione logistica e dell’organizzazione degli spazi didattici e quindi dei conseguenti interventi di pulizia straordinaria».

In sostanza, i lavori non sono stati finiti in tempo e all’ultimo step è necessario aggiungere una settimana per poter completare gli interventi finali prima di passare alla pulizia straordinaria dell’intero plesso. Solo dopo, per dirla con le parole dell’assessore Monteleone, il sindaco Enzo Romeo potrà consegnare ufficialmente i locali ristrutturati.