Conte a Vibo attacca Occhiuto: «Dimissioni un gesto di arroganza»

2 minuti per la lettura

Conte a Vibo per la campagna elettorale attacca Occhiuto: «Dimissioni un gesto di arroganza, invoca il voto contro la magistratura». Critiche al presidente uscente accusato di aver anticipato il voto mentre è in corso un’inchiesta giudiziaria. Il leader del M5s rilancia la candidatura di Pasquale Tridico: «Un programma serio e articolato per cambiare la Calabria».

VIBO VALENTIA – «Ho trovato il gesto di grande arroganza di Roberto Occhiuto di dimettersi per costringere l’intera regione ad andare al voto e farsi certificare un rinnovato mandato quando è ancora in corso un’inchiesta giudiziaria. Puoi decidere di non essere più in condizione di proseguire il tuo mandato ma ti dimetti, ti fai da parte, oppure al contrario, ritieni e spieghi di essere comunque in condizione di poter proseguire perché sei a posto con la tua coscienza e lo dimostrerai, nella sede giudiziaria, con tutte le garanzie».

«Però questa terza possibilità introdotta qui in Calabria è pericolosa, perché di fronte a un’indagine della magistratura, che è indipendente e autonoma e non può essere assoggettata ai voleri dei potenti di turno, tu rispondi invocando il voto del popolo, di fatto contro la magistratura stessa, contro l’inchiesta in corso. È chiaro che si è voluto giocare d’anticipo. Si è detto “adesso li portiamo subito al voto, facciamo una campagna elettorale breve, non dando alle forze avversarie di potersi organizzare».

CONTE ATTACCA OCCHIUTO A VIBO E RILANCIA TRIDICO

Con queste parole, Giuseppe Conte ha criticato la scelta del presidente dimissionario Roberto Occhiuto durante un comizio tenuto questa sera a Vibo Valentia, tappa conclusiva della sua giornata nella provincia vibonese.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha poi rilanciato la sfida elettorale: «E allora io vi dico che oggi, qui, il Movimento 5 Stelle, in questa campagna elettorale, presenta più che mai un ottimo programma, serio e articolato e un candidato assolutamente idoneo a vincere queste elezioni e garantire una svolta a questa comunità, che è Pasquale Tridico».