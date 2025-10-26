Comunali ad Acquaro, esclusa la lista dell'ex sindaco Giuseppe Barilaro

1 minuto per la lettura

Novità importanti sulle Comunali ad Acquaro: La Commissione elettorale circondariale ha escluso la lista “Uniamo Acquaro”, capeggiata dall’ex sindaco Giuseppe Barilaro, per presunte irregolarità riscontrate nella documentazione di presentazione

ACQUARO – A poche ore dall’apertura delle urne, la campagna elettorale per le Comunali ad Acquaro è scossa da un colpo di scena inatteso: la Commissione elettorale circondariale ha infatti escluso la lista “Uniamo Acquaro”, capeggiata dall’ex sindaco Giuseppe Barilaro, per presunte irregolarità riscontrate nella documentazione di presentazione. Secondo quanto trapelato, i problemi riguarderebbero aspetti puramente tecnici: l’assenza della data sull’autenticazione delle firme dei candidati e il mancato inserimento del logo da tre centimetri nei moduli di sottoscrizione. Logo che invece di essere incollato sui moduli è stato allegato.

Si tratterebbe, dunque, di vizi formali che non intaccherebbero la sostanza della candidatura, ma che hanno comunque portato alla ricusazione della lista. Una decisione che ha colto di sorpresa lo stesso Barilaro e i suoi sostenitori, gettando ombre di incertezza sull’esito della consultazione.

COMUNALI AD ACQUARO, BARILLARO PRESENTERA’ RICORSO AL TAR

Tuttavia, nel gruppo dell’ex primo cittadino prevale un cauto ottimismo: il team legale starebbe già lavorando al ricorso, che sarà presentato nelle prossime ore e quindi entro tre giorni come previsto dalla normativa, confidando nei precedenti giurisprudenziali che in casi simili hanno visto il Tar dare ragione ai ricorrenti. Se la lista non dovesse essere riammessa, la sfida elettorale nel piccolo centro delle Serre vibonesi si ridurrebbe a una competizione tra Giuseppe Ferraro, ispettore di polizia in quiescenza, e la soglia del quorum necessaria per convalidare il voto. Nelle prossime ore, dunque, si deciderà il destino politico di Acquaro. Il verdetto sul ricorso potrà chiarire se Barilaro tornerà in campo o se la corsa elettorale prenderà una direzione del tutto inattesa.