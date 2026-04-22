Ricadi, Pasquale Mobrici scioglie le riserve e si candida a sindaco

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Il capogruppo di minoranza del Comune di Ricadi, Pasquale Mobrici, si candida a sindaco: «Daremo voce a tutte le frazioni»

RICADI – Pasquale Mobrici scioglie le riserve ed annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali. «Una decisione maturata dalla volontà di dare continuità allo straordinario risultato della scorsa tornata ed al lavoro di vigilanza democratica svolto in questi anni» si legge in una nota stampa.

Accanto a Mobrici opera un coordinamento che rappresenta i gruppi territoriali delle varie frazioni. Il gruppo sta lavorando alla definizione dei candidati. Per Ricadi Gianfranco La Torre, Nino Caracciolo e Giuseppe Natoli. Per le frazioni identificate con il termine “centro”, cioè San Nicolò e Brivadi: Mario Rizzo, Paolo Morabito e Giuseppe Muzzupappa. Mentre per Santa Domenica rappresenteranno la lista Tonino Decarlo, già sostituto commissario di Polizia, per la frazione di Ciaramiti invece Tonino Ferrara e Domenico Francolino. «Stiamo facendo un lavoro straordinario – afferma Mobrici – per garantire voce e rappresentanza a tutte le frazioni del Comune, coinvolgendo persone capaci e professionisti competenti».

MOBRICI AVVIA UN COORDINAMENTO COMUNALE ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO

Il capolista ha inoltre avviato un coordinamento comunale attivo su tutto il territorio. L’obiettivo è dialogare con cittadini e associazioni che condividono la necessità di costruire un’alternativa all’attuale amministrazione.

Sono già stati individuati gli obiettivi programmatici che saranno tradotti nel documento elettorale: garantire i servizi essenziali, a partire dall’acqua e dalla rete fognaria nelle aree ancora sprovviste come Contrada Fonte di Bagneria.

E ancora: ridurre la pressione fiscale su cittadini e imprese; rimettere al centro scuola e sport, riconquistando l’autonomia scolastica e riqualificando plessi e strutture sportive; restituire decoro ai centri abitati, rilanciare il commercio e favorire un turismo che valorizzi anche l’entroterra; istituire una nuova delegazione comunale e aprire la sede del museo di Santa Domenica. Infine, ntervenire sulle emergenze legate agli accessi al mare e all’erosione costiera. In più realizzare un accesso al mare per piccole imbarcazioni e uno o più approdi lungo i 14 chilometri di costa.

Questi punti saranno approfonditi e arricchiti nel corso degli incontri pubblici con la cittadinanza. Come affermava Aldo Moro, «la politica è un impegno di servizio, un atto di amore verso la propria comunità» ed è con questo spirito che la squadra guidata da Pasquale Mobrici si prepara a costruire un nuovo percorso per Ricadi.