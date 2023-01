Signoretta nuovo presidente del sistema bibliotecario vibonese

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Fabio Signoretta è il nuovo presidente del sistema bibliotecario vibonese. Succede al collega di Zambrone, Corrado L’Andolina, che si è dimesso dopo appena cinque mesi, e da qualche giorno eletto alla guida della Provincia di Vibo.

Il nome del sindaco di Jonadi, eletto alla guida del Comune nel corso delle elezioni amministrative del giugno del 2022 – tra l’altro il più giovane della Calabria – è stato individuato al termine di una interlocuzione tra i primi cittadini riuniti oggi in assemblea.

Toccherà a lui, dunque, prendere le redini del timone di un ente che sta navigando da tempo in acque agitate per via delle, ormai note ai più, criticità di natura debitoria, amministrativa e contabile che hanno provocato nei giorni scorsi un duro botta e risposta tra il sindaco di Vibo, Maria Limardo e l’ex direttore Gilberto Floriani sulla gestione del Sbv.