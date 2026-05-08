Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina 1,934 euro/litro, gasolio 2,026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self servicè lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 euro/litro per la benzina e 2,026 euro/litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,000 euro/litro per la benzina e 2,093 euro/litro per il gasolio.

– Foto IPA Agency –

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