Vibo, Teresa Esposito eletta segretaria provinciale del Pd

La neo segretaria provinciale del Pd di Vibo Teresa Esposito ha vinto il congresso battendo nettamente lo sfidante Giuseppe Pizzonia

È TERESA Esposito la nuova segretaria provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia. Coordinatrice regionale delle donne del Pd, è da sempre attiva nella vita politica del partito, Esposito ha vinto nettamente il congresso che la vedeva opposta al sindaco di Francavilla Angitola, Giuseppe Pizzonia.

È stata una vittoria per certi versi annunciata. Sul suo nome c’è stata la convergenza di molti storici esponenti dem che hanno fatto quadrato. Teresa Esposito è stata, infatti, considerata la persona giusta per guidare la fase di riorganizzazione del partito sul territorio. Raccoglie il testimone da Enzo Insardà, chiamato a gestire la fase di transizione. A uscire sconfitta dalla competizione è l’area che fa riferimento al consigliere regionale Ernesto Alecci, principale sponsor di Giuseppe Pizzonia.

Questo il primo commento della neo segretaria provinciale: «Per una donna che ha sempre profuso il proprio impegno nel partito, essere la prima a ricoprire questo ruolo è motivo di grande orgoglio».

LA NEO SEGRETARIA DEL PD TERESA ESPOSITO: “BASTA DIVISIONI, LAVORIAMO TUTTI INSIEME”

Nel suo intervento, Teresa Esposito ha ringraziato i sostenitori e le figure di riferimento che l’hanno accompagnata in questa sfida: «Dal consigliere regionale ed ex sindacalista della Cgil Raffaele Mammoliti, all’ex sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone, dal sindaco di Vibo Enzo Romeo al presidente dell’assemblea municipale della città capoluogo di provincia Antonio Iannello, che hanno palesato il loro forte radicamento territoriale».

Quindi, ha concesso “l’onore delle armi” allo sconfitto: «Un grazie sincero anche a Giuseppe Pizzonia – ha aggiunto – per aver affrontato il congresso con grande correttezza e spirito costruttivo. Da oggi si lavora insieme, fianco a fianco».

Non è mancato, poi, un passaggio di gratitudine verso chi opera quotidianamente nei circoli e nei comuni del territorio: «Alle compagne e ai compagni che tengono vivo un presidio democratico – ha detto – va il mio ringraziamento più sentito. E grazie anche al segretario uscente Enzo Insardà, per il lavoro svolto con dedizione e spirito di militanza».

Nel momento più emozionante del suo discorso, Esposito ha voluto dedicare la vittoria a Giovanni Puccio, figura storica del Pd calabrese scomparsa nei mesi scorsi: «A lui – ha detto commossa – che ha fatto della militanza una ragione di vita, dedico questo risultato».

Infine, un richiamo forte all’unità del partito e al lavoro da costruire da subito: «Da domani tutti al lavoro, nel solco tracciato dal segretario regionale Nicola Irto. Viva il Partito democratico!».

GERNARDO MARASCO DESINGNATO SEGRETARIO DEL CIRCOLO DI VIBO CITTA’

Gernando Marasco è stato eletto nuovo segretario cittadino del Partito democratico di Vibo Valentia. Un risultato netto per Marasco, che da coordinatore uscente ha ottenuto circa l’85% dei voti espressi dagli iscritti del circolo, forte del sostegno dell’area Colelli-Mammoliti, del presidente del consiglio comunale Antonio Iannello e del sindaco Enzo Romeo.

«La fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Marasco – mi onora e mi carica di responsabilità. Il nostro obiettivo è rafforzare il partito, ricostruendo un rapporto credibile con la cittadinanza e aprendo spazi reali di partecipazione».

L’elezione di Marasco arriva in un momento di riorganizzazione del PD a livello territoriale, in cui si sta cercando di rilanciare la presenza sui territori con una classe dirigente aperta al confronto. Una nuova fase si apre per il Pd cittadino, chiamato ora alla sfida della credibilità e della partecipazione.

«Da domani – ha chiosato Marasco – si torna a lavorare, tutti insieme, per costruire un partito utile alla città».