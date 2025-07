Soriano, sfogo social del vicesindaco dopo l’arrivo della Commissione d’accesso al Comune

2 minuti per la lettura

Dopo l’invio della Commissione d’accesso al Comune di Soriano inviata dal Prefetto, il vicesindaco Alessandria si sfoga sui social: “Soriano non ha mai avuto e mai avrà un dittatore. Né uomo. Tanto meno donna”

SORIANO CALABRO (VV) – L’arrivo della Commissione d’accesso agli atti inviata stamani da prefetto di Vibo, Anna Aurora Colosimo ha innescato una serie di reazioni, alcune delle quali dai toni particolarmente accesi. A reagire con veemenza è stato il vicesindaco Francesco Alessandria, che attraverso una serie di storie pubblicate su Whatsapp ha affidato ai social un lungo sfogo, dai tratti fortemente polemici.

Parole dure, che non passano inosservate, quelle del vicesindaco dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Nardo, destinate a suscitare polemiche. E a quanto pare proprio in Prefettura il tenore del testo ha creato particolare fastidio: «Soriano non ha mai avuto e mai avrà un dittatore. Né uomo. Tanto meno donna!!!!!!!!!!», scrive Alessandria, in quello che appare come il passaggio più diretto del suo intervento seppur non specificando chi sia il destinatario.

IL VICESINDACO SUI SOCIAL: “SORIANO È UN PAESE CON GENTE ONESTA E CAPARBIA”

Nel messaggio precedente, sempre pubblicato sui social, il vicesindaco ha tessuto le lodi del suo paese: «Soriano è un paese che ci sa fare, che lavora con tanta onestà e caparbietà. I sorianesi hanno delle peculiarità invidiabili, acquisite nei secoli di commercio, di intraprendenza, di istinto. Qualità che ci contraddistinguono. Sempre. Ovunque.».

Toni che però cambiano rapidamente quando Alessandria passa a parlare di “attacchi esterni”: «Troppo spesso, ahimè, denigrato da chi vorrebbe avere il potere e il controllo di tutto e su tutto. Da chi vorrebbe imporsi ma non può. Non ce la fa». E ancora: «Essendo debole, frustrato/a, messo/a in secondo piano, passa al contrattacco con la diffamazione, la cattiveria. Solo questo conosce, ahimè. Ed ancora l’odio, la rabbia e getta fango su tutto».

Il post si chiude con la frase riportata in precedenza: «Ma Soriano è come l’oro: luce pure nella… (fango). Lo spirito “libero” dei sorianesi è indomabile. E non permetterà mai a nessuno/a di sottometterlo. Soriano non ha mai avuto e mai avrà un dittatore. Né uomo. Tanto meno donna!!!!!!!!!!».

NEL 2021 LO SCIOGLIMENTO PER MAFIA

L’arrivo della Commissione, infatti, segna un passaggio istituzionale importante, legato all’ipotesi di infiltrazioni mafiose nell’attività amministrativa. Soriano Calabro non è nuovo a simili situazioni: il precedente scioglimento per infiltrazioni mafiose risale al 2021, e l’attuale amministrazione si è insediata nel 2024 dopo due anni di commissariamento. In attesa che la Commissione concluda il proprio lavoro, le polemiche social rischiano ora di offuscare il necessario clima di collaborazione istituzionale, alimentando uno scontro che – almeno sui social – ha già assunto toni molto accesi.