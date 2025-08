Rombiolo, l’opposizione diserta il Consiglio. “Violate le regole”

1 minuto per la lettura

Il gruppo di opposizione a Rombiolo non partecipa al consiglio comunale e attacca l’amministrazione: “Violate le regole”

ROMBIOLO – «Mancanza di tempo per analizzare le delibere e mancato rispetto delle procedure». Sono queste le motivazioni che hanno spinto il gruppo di minoranza “Democratici in Movimento – Uniti per Rombiolo” a disertare il consiglio comunale. L’opposizione ha inviato una nota alla sindaca Caterina Contartese e, per conoscenza, alla segretaria comunale e al prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo.

Secondo i consiglieri di minoranza, la convocazione del Consiglio non avrebbe rispettato l’articolo 40 del regolamento comunale. Articolo che «prevede che l’avviso venga consegnato almeno tre giorni prima della riunione». L’invito sarebbe infatti arrivato tramite Pec il 28 luglio 2025 alle ore 13.40, «rendendo impossibile rispettare i termini».

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMBIOLO CONVOCATO PER L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO, L’OPPOSIZIONE: “SEDUTA CONVOCATA FUORI TEMPO MASSIMO”

L’opposizione evidenzia come un punto cruciale all’ordine del giorno fosse «l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025». Nonostante la scadenza per questa delibera sia il 31 luglio, i “Democratici in Movimento” rimarcano che tale scadenza «dovrebbe essere già a conoscenza degli amministratori». Inoltre, si denuncia «la mancata conferenza dei capigruppo, obbligatoria per legge, prima dell’iscrizione all’ordine del giorno di delibere relative al bilancio».

Queste circostanze, secondo il Gruppo, non hanno permesso «di visionare le proposte e di esprimere un voto con la dovuta accuratezza». I “Democratici in Movimento”, poi, non si limitano a denunciare l’episodio, ma mettono in luce un problema ricorrente, citando altre convocazioni che «non hanno rispettato il regolamento, come quelle del 19 luglio 2024 e del 15 gennaio 2025». Per garantire la legittimità dei consigli e delle delibere, i consiglieri Davide De Rito, Eleonora Contartese e Giuseppe Provenzano, chiedono formalmente che le «convocazioni avvengano nel pieno rispetto del regolamento comunale vigente».