Soriano, commissione d’accesso prorogata per altri tre mesi

SORIANO – L’attività della Commissione d’accesso inviata nel Comune delle Preserre prorogata per ulteriori tre mesi. I funzionari prefettizi, giunti a Soriano all’inizio di luglio per esaminare atti e procedure dell’ente, avrebbero dovuto concludere il proprio mandato nei primi giorni di ottobre. Come spesso accade in casi analoghi, tuttavia, i tempi si sono rivelati insufficienti per completare le verifiche e il termine è stato ufficialmente esteso.

Il sindaco Antonino De Nardo, in una nota, ha espresso «piena collaborazione e assoluta disponibilità» da parte dell’Amministrazione comunale. Lo stesso ha ricordato come già nei primi tre mesi di attività ispettiva sia stato assicurato il massimo supporto ai commissari.

«Nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e a garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche – ha dichiarato – siamo certi che la Commissione svolgerà un lavoro minuzioso, attento e privo di qualsiasi pregiudizio».

L’amministrazione comunale ribadisce la disponibilità a collaborare con la Commissione d’accesso agli atti

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento al vice prefetto Gianmarco Ferri «per la sensibilità e la professionalità dimostrate in questi mesi», ribadendo che l’Amministrazione continuerà a operare «con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle prerogative degli organi ispettivi».

Il Comune di Soriano non è nuovo a momenti di particolare attenzione da parte delle autorità. Nel 2022, quando alla guida dell’ente c’era l’allora sindaco Vincenzo Bartone, il consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Il provvedimento poi fu confermato dal Tar a giugno 2023. Le elezioni del 2024 hanno sancito il ritorno alla gestione ordinaria, con la vittoria di De Nardo.

La proroga concessa alla Commissione d’accesso rappresenta dunque un passaggio chiave per completare le verifiche in corso e garantire ai cittadini la piena chiarezza sull’operato dell’ente.