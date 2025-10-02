Limbadi, assessore presenta dimissioni. Il sindaco Mercuri: “Mi ricandido”

2 minuti per la lettura

Terremoto politico al Comune di Limbadi: l’assessore Alfonso Limardo presenta le dimissioni. Il sindaco Mercuri annuncia: “Mi ricandido”

LIMBADI – La squadra capitanata dal primo cittadino Pantaleone Mercuri perde un altro pezzo o quasi. Dopo, invero, l’abbandono della maggioranza dei consiglieri Giuseppe Tripaldi e Giuseppe Manco a lasciare la giunta comunale è l’assessore ai Lavori Pubblici, Alfonso Limardo. il quale però resta come consigliere comunale di maggioranza.

Alla base delle dimissioni, le incomprensioni con il sindaco Leo Mercuri in ordine alla scelta di un nuovo consulente per l’ufficio tecnico comunale. Limardo ha lamentato il mancato coinvolgimento della giunta comunale nella decisione di conferire l’incarico ad una nuova figura per l’Ufficio Tecnico. Il sindaco, sentito telefonicamente, ha dato un’altra versione dei fatti.

Malgrado le dimissioni di un assessore il sindaco di Limbadi Mercuri va avanti

Mercuri ha spiegato che “l’assessore non ha condiviso la volontà di tutti di approvare una convenzione triennale con il comune di Nicotera per avere a scavalco il tecnico comunale del vicino comune”. Limardo riteneva che la convenzione dovesse avere una durata annuale. “Nonostante – ha aggiunto – è stato rimarcato che per rifare la convenzione sarebbe passato qualche mese e, che, comunque, in ogni momento l’amministrazione avrebbe potuto revocarla». Pertanto, il sindaco definisce questa decisione “poco oggettiva”.

Il primo cittadino convoca una riunione di maggioranza per fare il punto della situazione

Infine, lo stesso Mercuri ha annunciato che venerdì avrà una riunione di maggioranza per stabilire chi sostituirà l’assessore Limardo, “perché – ha sottolineato non nascondendo la possibilità di una propria ricandidatura a sindaco – nonostante mancano solo otto mesi alla fine della consiliatura, io ai miei cittadini non li voglio lasciare allo sbando”.

In un clima politico sempre più frammentato, la tenuta della maggioranza a Limbadi si misura tra dimissioni, divergenze e volontà di rilancio. A otto mesi dalla fine della consiliatura, il sindaco Mercuri si prepara a riorganizzare la squadra, mentre il dibattito interno continua a riflettere le sfide di una governance locale in cerca di equilibrio e continuità.