Terremoto al Comune di Pizzo Calabro: la maggioranza perde pezzi

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Crisi di maggioranza al Comune di Pizzo Calabro: l’ex assessore Procopio passa all’opposizione e attacca la Giunta

PIZZO – Un terremoto politico ha scosso l’assemblea cittadina riunita a Palazzo San Giorgio durante la seduta svoltasi lunedì 11 maggio. Franco Procopio, figura di rilievo dell’amministrazione comunale con un passato da presidente del Consiglio e assessore, ha ufficializzato l’addio alla coalizione di governo per schierarsi con l’opposizione. La decisione, comunicata in apertura dei lavori, segna un momento di forte tensione per l’esecutivo guidato dal sindaco Sergio Pititto. Sebbene la tenuta numerica della maggioranza resti garantita dal supporto esterno del consigliere Francesco Feroleto De Maria.

PROCOPIO HA MOTIVATO LA SUA SCELTA: LEGAME ORMAI LOGORO CON IL PRIMO CITTADINO

L’assise era stata convocata in sessione straordinaria per affrontare punti cruciali per l’assetto dell’ente. A partire dall’elezione del nuovo presidente del Consiglio in sostituzione del vertice dimissionario e dalla presa d’atto della rimodulazione delle deleghe della giunta comunale. Proprio in questo contesto di riorganizzazione, Procopio ha motivato la sua scelta. L’ex assessore ha parlato di un legame ormai logoro con il primo cittadino, puntando il dito contro la violazione degli accordi politici presi in precedenza. Secondo l’ex assessore, l’attuale gestione avrebbe ceduto a logiche di partito che avrebbero snaturato il progetto civico originario.

DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE SCAMBI DI VEDUTE ACCESI TRA PROCOPIO E IL NEO PRESIDENTE PAGNOTTA

Il dibattito in aula non è stato privo di momenti concitati, con scambi di vedute particolarmente accesi tra Procopio e Vincenzo Pagnotta. Questi nominato nuovo presidente dell’assemblea. Prima di sancire il distacco definitivo e dare vita al nuovo gruppo autonomo denominato Movimento civico popolare “Pizzo Bene Comune”, l’esponente politico ha ripercorso i risultati raggiunti durante i suoi mandati, rivendicando l’impegno profuso in settori chiave.

Dalle file della minoranza, Procopio ha infine rivolto un’ultima critica alla Giunta, accusandola di una sorta di immobilismo decisionale dettato dal timore di assumere posizioni nette sul futuro della città.