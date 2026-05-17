Pizzo, nuovo scossone nella maggioranza: Calfapietra presenta le dimissioni da consigliere

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L’esponente della maggioranza Stefania Calfapietra rassegna in via definitiva le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Pizzo

PIZZO – L’esponente della maggioranza Stefania Calfapietra ha rassegnato in via definitiva le proprie dimissioni dalla carica di consigliere. La comunicazione ufficiale, indirizzata ai vertici dell’ente locale, protocollata venerdì 15 maggio. All’interno del documento è specificato come la scelta sia dettata da questioni di natura strettamente personale e riservata, sancendo l’impossibilità di proseguire l’esercizio del mandato elettorale.

In merito alla vicenda, la diretta interessata ha escluso categoricamente l’esistenza di attriti o divergenze politiche con la squadra di governo. Le ragioni dell’abbandono restano confinate alla sfera privata, senza alcun risvolto legato alle dinamiche interne al municipio. Contestualmente, la stessa ha espresso disappunto per la diffusione prematura della notizia al di fuori degli uffici di competenza, trapelata ancor prima di un’eventuale comunicazione concordata.

IL SEGGIO DI STEFANIA CALFAPIETRA ANDRA’ PRESO DA LAURA BUFFONE

Sulla medesima linea si è registrato l’intervento del sindaco Sergio Pititto, che ha inquadrato la questione con il massimo riserbo e distacco istituzionale. Il vertice dell’amministrazione ha confermato la ricezione dell’atto, prendendo formalmente atto della volontà manifestata e ribadendo l’assenza di implicazioni sull’attività dell’ente. Dal punto di vista procedurale, avviati i passaggi normativi necessari per la surroga, che dovrebbe comportare il prossimo ingresso in aula di Laura Buffone al fine di ripristinare il plenum dell’organo collegiale.

L’odierna rinuncia si inserisce in un percorso già segnato da un analogo precedente e da un forte attivismo amministrativo. Si tratta, infatti, della seconda volta che viene presa una simile decisione, dopo un primo ritiro registrato nel corso del 2025. Al netto di quella parentesi, le dinamiche interne al municipio avevano successivamente visto un suo rientro formale nell’esecutivo cittadino. Da poco tempo era stata infatti nuovamente nominata assessore, nella stessa giornata in cui era stato ufficializzato anche l’incarico istituzionale per Gioacchino Puglisi.

IL SINDACO SERGIO PITITTO CHIAMATO ORA A UN NUOVO RIMPASTO

La sua figura ha ricoperto ruoli operativi di rilievo nel recente passato, occupandosi direttamente di alcune gravi criticità strutturali del territorio. Nel corso dei mesi scorsi e con specifiche deleghe all’Ambiente, si era dedicata alla complessa gestione dell’igiene urbana a Pizzo, curando in prima persona l’iter del nuovo bando per i servizi sui rifiuti ed evitando aumenti dei costi a carico dei cittadini. Analogo e profondo impegno aveva caratterizzato la gestione delle ataviche problematiche della rete idrica e fognaria, fronteggiando la continua emergenza in sinergia con la società Sorical e operando sul campo per arginare i frequenti disservizi causati dai guasti alle condotte. L’uscita di scena impone ora una necessaria riorganizzazione delle deleghe all’interno della Diunta, chiudendo una fase che l’aveva vista lungamente impegnata in prima linea sulle urgenze cittadine.