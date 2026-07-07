Vibo, il Comune aumenta la tariffa per l'idrico

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Via libera dalla Giunta del Comune di Vibo all’aumento della tariffa per l’idrico che prevede un rincaro del 9,95%. L’esecutivo si è adeguato alle imposizione di Arrical ma per i cittadini, alle prese da mesi con la carenza d’acqua, suona come una beffa

VIBO VALENTIA – Brutta notizia per i cittadini di Vibo Valentia: aumenta infatti la tariffa per l’idrico per effetto della decisione assunta dalla Giunta del Comune capoluogo che ha approvato l’adeguamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il 2026, recependo inevitabilmente le disposizioni imposte dall’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical). Il provvedimento prevede, come detto, un incremento del 9,95% rispetto alle tariffe attualmente in vigore e dovrà essere successivamente ratificato dal Consiglio comunale in occasione della verifica degli equilibri di bilancio. Il che suona come una beffa (oltre al danno) per quei cittadini alle prese da mesi con una persistente carenza idrica.

DA DOVE NASCE L’AUMENTO DELLA TARIFFA PER L’IDRICO

La deliberazione, approvata dalla Giunta il 2 luglio scorso, prende atto della determinazione del 3 aprile di quest’anno con cui Arrical ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Vibo Valentia, fissando un moltiplicatore tariffario pari a 1,0995. Tale parametro impone all’ente l’adeguamento delle tariffe per garantire la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dalla regolazione nazionale.

Nel provvedimento l’Amministrazione evidenzia che il Bilancio di previsione 2026-2028 è già stato approvato e che l’adeguamento tariffario si rende necessario anche in vista della salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente, che il Consiglio comunale dovrà deliberare entro il 31 luglio.

DECORRENZA RETROATTIVA DALL’INIZIO DELL’ANNO

La delibera dispone quindi l’applicazione dell’aumento del 9,95% con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026. Contestualmente si è demandato agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, comprese le variazioni di bilancio necessarie, mentre il Consiglio comunale sarà chiamato a confermare formalmente il provvedimento.

L’adeguamento tariffario deriva dall’applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-4) definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), che disciplina la determinazione delle tariffe del servizio idrico per il periodo regolatorio 2024-2029.

IL COMUNE DI VIBO HA RECEPITO LE DETERMINAZIONI DI ARRICAL

Secondo quanto riportato nella delibera, il Comune è tenuto a recepire le determinazioni dell’ente di governo dell’ambito per assicurare la sostenibilità economica del servizio. Il provvedimento è immediatamente eseguibile, consentendo agli uffici comunali di avviare fin da subito le procedure amministrative e contabili necessarie all’applicazione delle nuove tariffe.