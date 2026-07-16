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Maierato dice no all’impianto fotovoltaico in località Scrisi: la Giunta comunale approva il parere contrario.

MAIERATO – L’Amministrazione comunale di Maierato prende ufficialmente posizione contro la proposta di realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Scrisi. La decisione è stata formalizzata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 15 luglio 2026, con la quale l’Ente ha espresso un parere nettamente contrario al progetto. A darne comunicazione è il sindaco Giuseppe Rizzello, che sottolinea come la scelta non rappresenti una contrapposizione alle energie rinnovabili, bensì la volontà di tutelare un’area considerata di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico, ambientale e agricolo.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A MAIERATO: LA DIFESA DEI GRANI ANTICHI E IL VALORE IDENTITARIO DI LOCALITÀ SCRISI

«Siamo favorevoli alla transizione ecologica – evidenzia il primo cittadino – ma ogni intervento deve essere compatibile con le caratteristiche del territorio e rispettarne l’identità. Lo sviluppo sostenibile non può prescindere dalla salvaguardia del paesaggio e delle produzioni agricole di qualità». Secondo l’Amministrazione, la località Scrisi costituisce uno dei contesti più significativi del territorio comunale. Oltre al valore paesaggistico, l’area ospita estese coltivazioni di grani antichi, considerate un patrimonio produttivo, culturale e identitario da preservare. Per il Comune, la realizzazione dell’impianto comporterebbe un impatto rilevante sul paesaggio e sulla vocazione agricola della zona. L’orientamento della Giunta si inserisce in una più ampia visione di sviluppo locale che punta sulla valorizzazione dell’agricoltura, sulla tutela dell’ambiente, sulla promozione del turismo sostenibile e sulla conservazione delle eccellenze territoriali.

LA BATTAGLIA ISTITUZIONALE DEL COMUNE A TUTELA DEL FUTURO DEL TERRITORIO

L’Amministrazione comunale annuncia inoltre che sosterrà la propria posizione in tutte le sedi istituzionali competenti, confrontandosi con gli enti sovraordinati e partecipando ai procedimenti previsti dalla normativa, con l’obiettivo di difendere gli interessi della comunità e il patrimonio paesaggistico di Maierato. «Difendere il nostro territorio – conclude il sindaco Rizzello – significa tutelare la nostra storia, il lavoro delle nostre imprese agricole e il futuro delle nuove generazioni. Il progresso non consiste nel sacrificare ciò che rende unico un territorio, ma nel valorizzarlo attraverso uno sviluppo realmente sostenibile e rispettoso della sua identità».