Vibo Valentia: Comune cerca capo staff, opposizioni pronte allo scontro

Il Comune di Vibo delibera l’istituzione di un Ufficio di Staff a supporto del sindaco Romeo; la figura che sarà individuata uscirà da un apposito pubblico. Dopo le polemiche per il bando sull’esperto Pnrr, per il quale le opposizioni consiliari avevano denunciato la redazione ad hoc per una persona vicina al primo cittadino, adesso se ne profilano di nuove

VIBO VALENTIA – Non si sono ancora del tutto spente, nonostante i mesi trascorsi, le polemiche sul bando del Comune per individuare un esperto «di particolare e comprovata specializzazione incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal Pnrr e dalle Politiche di Coesione» che una nuova iniziativa dell’amministrazione municipale rischia adesso di rinfocolarle.

LA DELIBERA DEL COMUNE DI VIBO

Tutto risiede nella delibera, la n. 52 del 27 febbraio scorso, con la quale la Giunta ha approvato l’istituzione di un Ufficio di Staff a supporto del Sindaco che sarà formato da un’unica figura esterna all’ente. Si tratta di una prerogativa prevista dal Testo unico degli Enti locali dove il primo cittadino può procedere ad una nomina fiduciaria. Quindi, precisiamo, nulla di illecito. Il fatto è, dopo quanto avvenuto nel recente passato, qualsiasi atto amministrativo dell’esecutivo guidato dal sindaco Romeo passa sotto la lente d’ingrandimento delle opposizioni consiliari che già per il bando precedente avevano denunciato che fosse stato redatto ah hoc per una figura vicina all’attuale capo della Giunta di Palazzo Luigi Razza. Bando, bisogna precisarlo, non più riproposto in quanto nessuno dei quattro candidati ammessi (su 33 che avevano presentato domanda) ha superato la prova.

DI COSA SI OCCUPERÀ IL CAPO DELLO STAFF

Ma cosa dice la delibera? Superata la fase del regolamento sull’Ordinamento dei settori, uffici e servizi, si arriva alle mansioni che l’incaricato dovrà svolgere: avrà il compito di garantire un supporto strategico e operativo alle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico, senza alcuna competenza gestionale; sarà composto, come detto, da un collaboratore esterno selezionato tramite avviso pubblico, con un incarico a tempo determinato per tutta la durata del mandato amministrativo.

Il personale dello staff sarà di supporto al Sindaco per le relazioni istituzionali interne ed esterne; fungerà da raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei dirigenti; si occuperà di gestione dei rapporti con il comitato di direzione e il Nucleo di Valutazione; curerà l’assistenza nell’organizzazione e nel funzionamento della Giunta e nei rapporti con il Consiglio comunale; farà da supporto giuridico e amministrativo per la redazione di studi, rapporti e ricerche e, infine, gestirà il monitoraggio delle opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo.

IL RECLUTAMENTO E L’EMOLUMENTO DELLA FIGURA SCELTA

L’individuazione del collaboratore sarà effettuata tramite avviso pubblico, con valutazione del curriculum vitae e eventuale colloquio. Il candidato dovrà possedere una laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) e adeguata esperienza professionale.

La figura professionale individuata sarà inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con applicazione del vigente Ccnl comparto Funzioni Locali. La spesa relativa all’incarico è ritenuta compatibile con i vincoli di bilancio comunali si legge in delibera nella quale però non si riporta l’entità dell’emolumento; tuttavia è sufficiente effettuare una semplice ricerca sui siti che trattano materie di stipendi nella pubblica amministrazione, per scoprire che questi dovrebbe aggirarsi sui 30mila euro annui lordi.

Questo, come detto, è ciò che prevede la normativa e tutto rientra nelle peculiarità di un sindaco ma la questione politica è ben altra cosa. E visti i precedenti.