Terremoto politico al Comune di Vibo, si dimette l’assessore Vania Continanza

Le dimissioni di Vania Continanza, al comune di Vibo Valentia, determinate dalle fibrillazioni interne alla maggioranza e al Partito democratico

VIBO VALENTIA – Le fibrillazioni interne alla maggioranza che sostiene il sindaco Enzo Romeo e le contrapposizioni tra correnti nel Pd hanno fatto la prima “vittima”. L’assessore alla Pubblica Istruzione Vania Continanza ha, infatti, rassegnato le dimissioni rimettendo le deleghe nella mani del primo cittadino.

VIBO, DIMISSIONI CONTINANZA, LE MOTIVAZIONI

La stessa ha spiegato le motivazioni: «Tale decisione che assumo con assoluta serenità, giunge al termine di un’attenta valutazione sull’attuale contesto politico-amministrativo, per facilitare il superamento dell’impasse . È stata un’esperienza che mi ha consentito di mettere a disposizione della comunità nella quale vivo ed opero tutto il mio bagaglio professionale e culturale. Sempre al servizio degli studenti, del personale e dei dirigenti scolastici che ringrazio per il clima collaborativo e la stima dimostratami in ogni circostanza».

L’EX ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: «I RISULTATI OTTENUTI IN 18 MESI SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI»

Detto questo, ha aggiunto: «Ho lavorato con spirito di abnegazione rispondendo alla chiamata del sindaco della città Enzo Romeo e del Partito democratico che ovviamente ringrazio per la fiducia. Mi sono impegnata a ricostruire un settore che oggi poggia su solide basi. Oltre che su professionalità qualificate che mi hanno dato pieno supporto fino alla fine del mio mandato. I risultati che abbiamo conseguito, in oltre 18 mesi di attività, sono sotto gli occhi di tutti e sono contenuti nell’apposita relazione inviata dalla sottoscritta al primo cittadino. Ero una docente – ha concluso – prestata alla politica ed oggi ritorno convintamente, a tempo pieno, all’insegnamento che, peraltro, non ho mai abbandonato».