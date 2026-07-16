Biblioteca comunale Vibo, il dirigente replica alle polemiche: «Disservizio limitato a un solo giorno»

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Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il comune di Vibo fa chiarezza sul personale della Biblioteca comunale: «Disservizio durato solo un giorno»

VIBO VALENTIA – L’Amministrazione comunale interviene per chiarire quanto accaduto nei giorni scorsi in merito al temporaneo disservizio registrato presso la Biblioteca comunale. Attraverso una nota firmata dal dirigente del Settore Cultura, Domenico Libero Scuglia, viene spiegato che la chiusura ha riguardato esclusivamente una giornata ed è stata determinata dall’assenza improvvisa per malattia delle uniche due dipendenti stabilmente assegnate alla struttura. Secondo il dirigente, non si è trattato di una scelta organizzativa né di una criticità strutturale del servizio, ma di una situazione contingente legata all’impossibilità di sostituire il personale assente.

Nel comunicato sono inoltre illustrati i numeri dell’attuale situazione del personale comunale: 36 dipendenti sono in ferie, 7 risultano assenti per malattia – comprese le due lavoratrici della biblioteca – e 9 usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104. In alcuni servizi ritenuti essenziali, evidenzia l’Ente, si è reso necessario persino richiamare personale dalle ferie per garantire la continuità delle attività. Viene inoltre ricordato che, in base alla normativa vigente, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto i dipendenti hanno diritto a usufruire di 15 giorni consecutivi di ferie.

L’IMPEGNO DEL SETTORE CULTURA IN VISTA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

La nota sottolinea anche il particolare impegno richiesto in questa fase al Settore Cultura e Pubblica Istruzione. Un settore chiamato a gestire numerose attività propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico. Tra queste figurano la predisposizione della fornitura dei libri di testo, l’organizzazione del servizio mensa e la verifica dell’idoneità dei locali. Ma anche il trasloco di alcune aule, le procedure per l’affidamento dell’asilo nido comunale, la programmazione del trasporto scolastico e il coordinamento dell’assistenza specialistica.

Proprio l’elevato carico di lavoro, spiega il dirigente, ha impedito di destinare altro personale alla biblioteca senza compromettere servizi ritenuti prioritari per centinaia di famiglie. L’Amministrazione fa comunque sapere di aver già predisposto un piano di potenziamento del servizio bibliotecario, individuando personale proveniente da altri settori che sarà formato nelle prossime settimane per assicurare continuità e qualità delle attività.

RIBADITO L’IMPEGNO DEL COMUNE DI VIBO PER GARANTIRE L’OPERATIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Nelle conclusioni della nota, il dirigente ribadisce l’impegno dell’Ente nel garantire la piena operatività della Biblioteca comunale. Ne riconosce il valore culturale e sociale e assicura che si sta facendo il possibile per limitare i disagi in una fase caratterizzata dalla contemporanea riduzione del personale e da un intenso carico di lavoro.

Il Quotidiano del Sud precisa, tuttavia, che il disagio segnalato nell’articolo pubblicato nei giorni scorsi faceva riferimento proprio a quella specifica giornata. Circostanza emersa nel corso dell’audizione dell’assessore competente e confermata anche dalla testimonianza di una cittadina che si era recata personalmente presso la Biblioteca, trovandola impossibilitata a garantire il regolare servizio.

Resta inoltre il tema, già evidenziato dal Quotidiano del Sud, della qualità del servizio reso all’utenza. Le criticità, infatti, non sarebbero riconducibili esclusivamente all’assenza delle due dipendenti titolari. Ma anche al temporaneo impiego presso la Biblioteca di personale proveniente da altri uffici e non specificamente formato per le attività bibliotecarie. Una situazione che, evidentemente non per responsabilità degli stessi dipendenti, può rendere più difficile fornire un’assistenza adeguata agli utenti, ad esempio nella ricerca e nell’individuazione di specifici volumi o nella gestione delle richieste bibliografiche più complesse.