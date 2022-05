Mileto, il Pd punta il dito contro l’Asp: «Noncuranza verso i cittadini»

2 minuti per la lettura

MILETO (VIBO VALENTIA) – «Il circolo PD di Mileto è venuto a conoscenza che la petizione sottoscritta da circa 100 cittadini presentata oltre 2 mesi fa al commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano, per chiedere l’attivazione di un un’ambulatorio di ecografia presso il poliambulatorio di Mileto non ha avuto positivo riscontro e neppure una risposta».

Esordisce con queste parole una nota diffusa dal segretario cittadino del Partito Democratico, Salvatore Pedullà, riguardo la richiesta avanzata da alcuni cittdini di aprire un ambulatorio di ecografia nella città normanna.

Il Pd rimarca come «in un momento di gravissima criticità per l’assistenza sanitaria sul territorio e nell’ospedale di Vibo Valentia, la non curanza del vertice dell’Asp verso i cittadini è deprecabile».

Un attacco diretto al management dell’Asp che, però, non riguarda soltanto la questione ambulatoriale: «Giorno per giorno – prosegue la nota – ci giungono notizie di aggressioni al personale sanitario da parte di persone esasperate dalla mancanza di assistenza; apprendiamo e constatiamo che alcuni esami diagnostici vengono prenotati a distanza di circa 24 mesi, per cui chi non ha i mezzi per rivolgersi alle strutture private vede compromesso il suo stato di salute; osserviamo in diversi comuni che i medici di famiglia che sono andati in pensione (a Mileto ben 3) non sono stati adeguatamente rimpiazzati e lunghe code di pazienti si osservano davanti gli studi medici disponibili».

Per la segreteria cittadina del Pd «Asp ha risorse in abbondanza stanziate per l’acquisto di strumenti diagnostici e assunzione di personale medico e paramedico sia in ospedale che negli ambulatori, per cui si potrebbe agevolmente acquistare un ecografo e assumere dei medici specialisti attingendo alle graduatorie predisposte dal comitato zonale per la medicina specialistica».

Quindi alla luce di ciò, il partito guidato a Mileto da Pedullà ribadisce: «Sollecitiamo pertanto i dirigenti dell’Asp di Vibo a dare risposta ai cittadini. Il PD di di Mileto si riserva di segnalare i disservizi al Presidente della Regione Occhiuto e al commissario Profiti».