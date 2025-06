Il Comune di Vibo attende ancora l’ok della Regione per potenziare servizio bus urbano

2 minuti per la lettura

Dalla Regione Calabria, nonostante le sollecitazioni del Comune di Vibo non è ancora arrivata alcuna risposta in merito all’aumento del chilometraggio per il servizio di trasporto bus urbano nella città capoluogo e nelle frazioni

VIBO VALENTIA – Nonostante le sollecitazioni e la richiesta formale inoltrata dall’assessore all’urbanistica del Comune di Vibo Valentia, Loredana Pilegi, dalla Regione Calabria non è ancora arrivata alcuna risposta in merito all’aumento del chilometraggio per il servizio di trasporto urbano dei bus. Un silenzio che rischia di compromettere il tentativo dell’Amministrazione comunale di migliorare la mobilità cittadina e favorire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata.

IL COMUNE STUDIA UN COLLEGAMENTO TRA VIBO E L’AEROPORTO DI LAMEZIA

La questione è stata nuovamente affrontata nel corso della II Commissione Urbanistica, presieduta da Sergio Barbuto, dove è stato ribadito quanto sia urgente passare dagli attuali 240mila chilometri all’anno a una soglia aumentata di almeno 40mila chilometri. L’obiettivo è quello di estendere le tratte urbane e suburbane, coprendo in maniera più efficiente il centro città, le frazioni e i collegamenti con le stazioni ferroviarie di Vibo-Pizzo e Vibo Marina. In prospettiva, si guarda anche a un collegamento con l’aeroporto di Lamezia Terme.

ATTUALMENTE FERMA LA MAGGIOR PARTE DEI BUS

Attualmente, la città dispone di una decina di autobus forniti dalla Regione, sei dei quali elettrici, inclusi minibus destinati al centro storico. Tuttavia, circa la metà dei mezzi rimane inutilizzata a causa delle limitazioni imposte dal chilometraggio disponibile, rendendo il servizio inefficace e poco competitivo.

Un’ulteriore criticità riguarda l’assenza di tabelle orarie, la cui installazione è comunque prevista, insieme a sistemi elettronici che in futuro indicheranno tempi di attesa in tempo reale. Ma a pesare ancora di più è l’assenza di una vera e propria cultura dell’utilizzo del mezzo pubblico: gli autobus circolano spesso vuoti, mentre la città continua a soffrire di traffico e congestione.

L’Amministrazione comunale attende ora segnali concreti dalla Regione, nella speranza che una maggiore dotazione di chilometri possa finalmente dare slancio a un servizio essenziale per la mobilità urbana sostenibile.