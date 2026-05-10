Paravati pronta ad accogliere migliaia di devoti di Natuzza

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Paravati, principale frazione di Mileto, si prepara ad accogliere migliaia di devoti di Natuzza Evolo in occasione della Festa della Mamma e del 39esimo anniversario della nascita della Fondazione Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime

MILETO (VIBO VALENTIA) – Il 13 maggio 1987, su ispirazione di Natuzza Evolo e con l’autorizzazione del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea del tempo, mons. Domenico Tarcisio Cortese, nasceva a Paravati, principale frazione di Mileto, l’Associazione Cuore Immacolato di Maria rifugio delle Anime.

Nasceva nel mese di maggio, il mese che la chiesa cattolica dedica alla Madonna, alla madre di Gesu, alla mamma di tutti. E per Natuzza Evolo, donna di fede e mistica conosciuta in tutto il mondo, non poteva esserci mese migliore per dare vita a quella che lei stessa chiamerà, negli anni a venire, la sua sesta figlia.

Da quel giorno sono passati 39 anni. Questa mattina, 10 maggio 2026 di nuovo, in un rito che si ripete ogni anno traendo forza dalla fede e dalla devozione della gente, la piccola frazione di Paravati allargherà le braccia per accogliere decine di migliaia di fedeli che da tutta la Calabria, e in alcuni casi anche da oltre i confini regionali, muoveranno con l’unica condivisa volontà di essere presenti, nel giorno della festa della Mamma, al cospetto di un sogno chiamato Villa della Gioia.

MIGLIAIA DI DEVOTI A PARAVATI NEL RICORDO DI NATUZZA

Anche quest’anno, quindi, il grande complesso architettonico a sfondo assistenziale e religioso ispirato da Natuzza Evolo (e a lei, secondo i suoi stessi racconti, richiesto direttamente dalla Madonna durante le sue visioni mistiche) si riempirà di gente giunta sul sagrato della “Grande chiesa” per essere presente alla celebrazione eucaristica.

La giornata di preghiera e riflessione, a cui ogni anno presenziano numerosi sacerdoti e lo stesso vescovo della diocesi, mons. Attilio Nostro, avrà inizio già alle 8 del mattino. A quell’ora, infatti, si apriranno i cancelli della Villa della Gioia. Alle 10.30 è previsto l’inizio della processione dell’effigie del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, che raffigura la Madonna per come appariva nelle visioni mistiche di Natuzza Evolo. Una volta che la statua sarà arrivata sul sagrato della grande chiesa avrà inizio la recita della supplica a Maria scritta dalla stessa Natuzza e poi la celebrazione eucaristica.

Il santuario del Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime resterà chiuso fino alla fine della celebrazione per non disturbare il momento di preghiera. Farà eccezione la Cappella delle Confessioni, all’interno del Santuario, che invece sarà aperta a disposizione di coloro che vorranno confessarsi in vista del rito della comunione. La cappella delle Confessioni sarà aperta dalle 9 alle 12. Ulteriore eccezione riguarda la cappella che custodisce la tomba di Natuzza Evolo che rimarrà aperta per tutta la giornata.

PREVISTA LA PRESENZA DEI CENACOLI DI PREGHIERA

All’appuntamento saranno presenti anche i Cenacoli di preghiera. Si tratta di vere e proprie cellule di preghiera e devozione nate, su impulso della stessa Natuzza Evolo, praticamente in tutto il mondo. Ogni anno nei due giorni più importanti per la Fondazione, ossia la festa della Mamma a maggio e l’anniversario dell’arrivo a Paravati della statua del Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime, a novembre, i Cenacoli si radunano a Paravati, ognuno con il proprio stendardo pregando insieme la Madonna nel ricordo di Natuzza Evolo. Un rito di fede che anche in questo 2026 si ripeterà con la segreta speranza dei presenti di poter presto chiamare Natuzza “Santa”.