Il ricordo di Gabriele Alessandria sul lungomare di Bivona

3 minuti per la lettura

Una targa commemorativa per Gabriele Alessandria: il ricordo del giovane calciatore scomparso nel 2024 sul lungomare di Bivona

VIBO VALENTIA – Il lungomare di Bivona, in via delle Barche, sarà presto arricchito da una targa commemorativa dedicata a Gabriele Alessandria, giovane talento del calcio vibonese tragicamente scomparso nell’estate del 2024. Lo ha deciso la Giunta Comunale con una deliberazione approvata all’unanimità nella seduta del 15 maggio 2025.

L’iniziativa – la cui cerimonia officiata da mons Varone si è svolta domenica scorsa -, proposta dall’Associazione Marea di Vibo Marina e formalizzata con una richiesta presentata dal presidente Domenico Schipilliti, prevede l’installazione della targa su un muretto del lungomare, accompagnata dalla cura e dall’abbellimento dell’area circostante con piante, fiori e una piccola “casetta dei libri”, a testimonianza del forte legame di Gabriele con la natura, la lettura e la sua comunità.

Un ricordo vivo e significativo, che l’Amministrazione ha voluto sostenere per il valore simbolico dell’azione: “Tra i nostri obiettivi – si legge nella delibera – vi è il recupero della memoria storica attraverso targhe commemorative che sappiano parlare ai più giovani di valori come la solidarietà, l’amicizia, il rispetto delle regole”.

LEGGI ANCHE: Giovane scomparso ritrovato morto in mare a Vibo

A BIVONA IL RICORDO DI GABRIELE ALESSANDRIA

La targa rappresenta un gesto di riconoscimento postumo verso un giovane che aveva fatto dell’impegno, del talento calcistico e dell’amore per la vita una promessa per il futuro. La sua figura – afferma la Giunta – è esempio di integrazione, educazione e speranza, valori su cui si fonda la convivenza civile.

Il posizionamento del memoriale, che non avvia formalmente una procedura toponomastica, è stato concepito in modo completamente reversibile e sarà realizzato in accordo con il settore tecnico comunale. L’Associazione Marea avrà il compito di realizzare anche l’intervento di riqualificazione dell’area.

Il sindaco Enzo Romeo e gli assessori presenti hanno espresso unanime approvazione per un progetto che unisce memoria, bellezza e impegno civico: “Conservare il ricordo di chi ha lasciato un’impronta nel cuore della comunità è un dovere che contribuisce a rendere la città più umana e partecipata”.

Le parole del sindaco Enzo Romeo

“Ci siamo ritrovati sul lungomare di Bivona, un luogo che per molti di noi è sinonimo di spensieratezza estiva, per un momento di ricordo e commozione. Eravamo lì per Gabriele Alessandria, per scoprire una targa che non sarà solo una pietra, ma un segno tangibile della sua presenza, di quanto la sua giovane vita ci abbia segnato. Ricordo ancora l’agosto scorso, la notizia che ci ha lasciato senza parole”.

“La storia di Gabriele ha scosso le nostre coscienze. Era un ragazzo, come tanti dei nostri figli, dei nostri nipoti, con i suoi sogni, forse le sue inquietudini. Come Sindaco e come comunità, sentivamo il dovere di fare qualcosa. Non potevamo lasciare che il suo ricordo svanisse. Per questo, con il pieno appoggio della Giunta Comunale, abbiamo patrocinato questa iniziativa voluta da Mimmo Schipilliti e dall’associazione “Marea”. Volevamo che la sua storia, così tragica e allo stesso tempo così umanamente intensa, ci ricordasse l’importanza di stare vicini, di ascoltare, di tendere una mano. La targa che abbiamo scoperto è un monito silenzioso. Il pensiero va alla famiglia di Gabriele, al loro immenso dolore. Spero che questo gesto, seppur piccolo, possa essere per loro un segno del nostro affetto e della nostra vicinanza”.