La vibonese Federica, la traversata dello Stretto e la borsa di studio per i bambini

5 minuti per la lettura

L’iniziativa dell’ingegnere vibonese Federica Franzè, di Vibo, che compiuto la traversata dello Stretto per incentivare le donazioni finalizzate all’istituzione di una borsa di studio destinata ad un alunno della scuola Don Mottola di Tropea, con l’obiettivo di promuoverne una seconda

VIBO VALENTIA – “Ce l’ho fatta! Ho attraversato “u Strittu”, da Capo Peloro a Cannitello”; è il messaggio entusiasta di Federica Franzé, vibonese verace, che ha compiuto una piccola, grande impresa con uno scopo nobilissimo: una borsa di studio per un bambino o una bambina delle elementari frequentante l’Istituto Comprensivo Don Mottola di Tropea, individuati tra chi presenta un Isee basso o si trova in condizione “Bes”. Nei giorni scorsi l’ingegnere vibonese si è infatti cimentata nella traversata dello stretto di Messina, una impresa che non ha affrontato da sola ma in compagina di una trentina di persone, per lo più, provenienti dal Nord Italia e in un’ora è riuscita a coprire la distanza di 3,5 km che separa la Sicilia dalla Calabria.

Federica Franzè

LA BORSA DI STUDIO E L’IDEA DELLA VIBONESE FEDERICA DELLA TRAVERSATA DELLO STRETTO

Ma come nasce questa iniziativa? “Dalla volontà – ci spiega l’interessata – di consentire ad un bambino o bambina che frequenta le elementari la cui famiglia versa in difficoltà economiche di avere un supporto economico per affrontare le spese quali libri, spostamenti, e quant’altro. La Calabria, e il Vibonese in particolare, è un territorio difficile in cui se non hai un aiuto fatichi enormemente ad arrivare alla fine del mese”. Grazie all’associazione Laboart di Tropea, della quale la Franzè è responsabile della progettazione di bandi, e da maggio 2025 segretaria – si è pensato di avviare questo progetto e un primo risultato lo abbiamo raggiunto, che rappresenta la notizia più bella: abbiamo superato i 500 raccolti che andranno a rimpinguare la borsa di studio”.

Federica aggiunge che si è voluto pensare di premiare un alunno delle elementari proprio per fare in modo che il suo percorso scolastico non venga pregiudicato: “Certo, purtroppo è solo una goccia nel mare ma anche una goccia può far la differenza”.

LE DONAZIONI RIMANGONO APERTE FINO Al 31 AGOSTO

La borsa sarà ufficialmente indetta durante una conferenza stampa a ottobre, in cui Laboart racconterà il progetto e presenterà il vincitore ma le donazioni rimangono aperte fino al 31 agosto per chi vorrà sostenere l’associazione e continuare a rendere possibile tutto questo e lo scopo è duplice: incrementare il “budget” da un lato e verificare se vi sono le condizioni di istituire una seconda borsa di studio.

Insomma, una iniziativa, come detto, per uno scopo nobilissimo quella della vibonese Federica Franzè che ha voluto ringraziare tutti “per i messaggi, il tifo, il supporto per questa traversata dello Stretto. È stato meraviglioso. E visto che ci ho preso gusto – conclude lanciando la sfida – la prossima, magari, sarà andata e ritorno”.

Questi gli estremi: IBAN: IT93Q0306909606100000184701 – intestato a LaboArt Tropea APS; PayPal: laboartropea@gmail.com.

FEDERICA, LA TRAVERSATA DELLO STRETTO E L’APPORTO DI LABOART

LaboArt Tropea, associazione attiva dal 2010, è un punto di riferimento per lo sviluppo culturale e sociale della provincia di Vibo Valentia. L’associazione promuove il teatro come strumento di trasformazione, integrazione e valorizzazione del territorio, intercettando bisogni latenti e vulnerabilità crescenti della comunità. Il teatro per LaboArt è un elemento centrale di welfare di prossimità, capace di affrontare le problematiche sociali con un approccio innovativo ed inclusivo. Grazie a una rete di partecipazione, LaboArt coinvolge principalmente giovani e adulti, con un’attenzione particolare verso chi vive fragilità psichiche o motorie. Qui ogni persona trova spazio, ascolto e la possibilità di immaginare nuovi orizzonti.

LE ATTIVITÀ DEL SODALIZIO

LaboArt si distingue per l’approccio partecipativo sviluppato nel tempo. Attraverso laboratori permanenti di teatro e arti visive, offre a circa 15 persone tra giovani e adulti con fragilità uno spazio sicuro per esprimersi liberamente, apprendere e costruire relazioni significative. Le attività sono diventate un punto di riferimento per la comunità, rispondendo ai bisogni sociali, educativi e culturali del territorio. LaboArt è una delle pochissime realtà nella provincia che svolgono questo tipo di lavoro, offrendo un presidio fondamentale per la promozione culturale e sociale. Tuttavia, la solidità del progetto ha evidenziato la necessità di creare un percorso formativo avanzato per rispondere alla crescente domanda di competenze artistiche e tecniche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con realtà teatrali di livello nazionale. Questo consentirebbe di aprire nuove prospettive professionali nel settore culturale e artistico, rafforzando al contempo l’impatto di LaboArt.

LA PRATICA TEATRALE DI LABOART

La pratica teatrale di LaboArt si distingue per l’attenzione scrupolosa dedicata alla funzione terapeutica che questa disciplina può offrire. Il teatro, secondo questa visione, è uno strumento capace di coinvolgere un’utenza eterogenea, trasformando le diversità in una risorsa collettiva. Il legame tra il teatro e l’immaginazione consente di sovvertire le stereotipie della quotidianità, aprendo la strada a una visione simbolica e onirica della realtà. Partecipare alle attività di LaboArt significa entrare a far parte di un organismo unico, formato da persone che spesso possiedono una sensibilità così accentuata da sentirsi, o essere percepite, ai margini della società. In questo contesto, non esistono differenze di genere, razza, religione o condizione sociale.