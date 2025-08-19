Lo Yacht dell'ambasciatore Usa in sosta davanti al porto di Tropea

Lo yacht dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia in rada al porto di Tropea1 minuto per la lettura
Il lussuoso yacht dell’ambasciatore Usa in Italia in sosta davanti al porto di Tropea. Nella vita Tilman Fertitta è anche un imprenditore texano, proprietario della catena Landry’s e della squadra Nba, Houston Rockets
TROPEA – Tropea è Tropea, e attira anche i personaggi più facoltosi: qualche giorno fa, la Regina del mar Tirreno ha avuto modo di avvistare il lussuoso superyacht chiamato Boardwalk al largo con a bordo, il suo proprietario, ossia l’americano Tilman Fertitta, diventato di recente ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Tilman Fertitta è un imprenditore texano, proprietario della catena Landry’s e della squadra NBA Houston Rockets.
CHI è IL PROPRIETARIO DEL LUSSUOSO YACHT IN RADA A TROPEA
Personaggio facoltoso, sempre sotto i riflettori, che conduce un particolare stile di vita. Secondo alcune affermazioni, prima di trasferirsi nella sua residenza ufficiale a Villa Taverna a Roma, ha vissuto a bordo dello yacht, anche base elicotteristica. Il mega-yacht Boardwalk, è lungo circa 77 metri, ed è stato costruito nel 2021 dai cantieri Feadship. A bordo si trovano: piscina panoramica, wine cellar, sky lounge, spa, palestre, beach club, ed anche l’elicottero Airbus H130! Ha un raggio d’azione che va oltre i 5.000 miglia nautiche, mentre lo staff è composto da 22 membri.
All’ambasciatore i saluti del Porto di Tropea, il quale così scrive sulla sua pagina social: “Benvenuto a Tropea, Ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman Fertitta; una nuova pietra miliare di prestigio per il Porto di Tropea Marina Resort Village. Giunto a riva dal suo straordinario mega yacht Boardwalk, ancorato appena fuori dalla Costa degli Dei, il suo arrivo illumina il nostro pontone di lusso e riconferma Tropea come meta mediterranea di prima classe, scelta da chi cerca eleganza, bellezza e completa discrezione”.
