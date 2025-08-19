Lo Yacht dell'ambasciatore Usa in sosta davanti al porto di Tropea

1 minuto per la lettura

Il lussuoso yacht dell’ambasciatore Usa in Italia in sosta davanti al porto di Tropea. Nella vita Tilman Fertitta è anche un imprenditore texano, proprietario della catena Landry’s e della squadra Nba, Houston Rockets

TROPEA – Tropea è Tropea, e attira anche i personaggi più facoltosi: qualche giorno fa, la Regina del mar Tirreno ha avuto modo di avvistare il lussuoso superyacht chiamato Boardwalk al largo con a bordo, il suo proprietario, ossia l’americano Tilman Fertitta, diventato di recente ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Tilman Fertitta è un imprenditore texano, proprietario della catena Landry’s e della squadra NBA Houston Rockets.

CHI è IL PROPRIETARIO DEL LUSSUOSO YACHT IN RADA A TROPEA

Personaggio facoltoso, sempre sotto i riflettori, che conduce un particolare stile di vita. Secondo alcune affermazioni, prima di trasferirsi nella sua residenza ufficiale a Villa Taverna a Roma, ha vissuto a bordo dello yacht, anche base elicotteristica. Il mega-yacht Boardwalk, è lungo circa 77 metri, ed è stato costruito nel 2021 dai cantieri Feadship. A bordo si trovano: piscina panoramica, wine cellar, sky lounge, spa, palestre, beach club, ed anche l’elicottero Airbus H130! Ha un raggio d’azione che va oltre i 5.000 miglia nautiche, mentre lo staff è composto da 22 membri.

All’ambasciatore i saluti del Porto di Tropea, il quale così scrive sulla sua pagina social: “Benvenuto a Tropea, Ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman Fertitta; una nuova pietra miliare di prestigio per il Porto di Tropea Marina Resort Village. Giunto a riva dal suo straordinario mega yacht Boardwalk, ancorato appena fuori dalla Costa degli Dei, il suo arrivo illumina il nostro pontone di lusso e riconferma Tropea come meta mediterranea di prima classe, scelta da chi cerca eleganza, bellezza e completa discrezione”.