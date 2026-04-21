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Nella sala consiliare del Comune di Rombiolo la presentazione del libro di Vitaliano Papillo dal titolo: “La primavera della Calabria”

ROMBIOLO – Raccontare la Calabria non come una terra di rassegnazione, ma come un luogo di rinascita e impegno costante. È questo il cuore pulsante di “La primavera in Calabria”, l’ultima fatica letteraria di Vitaliano Papillo. Il volume verrà presentata ufficialmente al pubblico il prossimo giovedì 23 aprile.

L’evento, patrocinato dal Comune, si terrà alle ore 19:00 nella cornice istituzionale della Sala Consiliare, luogo simbolo del confronto civile e della partecipazione democratica.

ROMBIOLO, PROGRAMMA DELLA SERATA: PAPILLO A CONFRONTO CON I CITTADINI

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca, Caterina Contartese, e dell’assessora alla Cultura, Laura Papaianni. Ciò a testimonianza dell’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce alla promozione della lettura e alla valorizzazione degli autori locali.

A moderare il dibattito sarà Marcello Francioso, imprenditore e comunicatore, il cui compito sarà quello di esplorare i temi trattati nel volume insieme all’autore, Vitaliano Papillo. Lo stesso sarà presente per interagire con i cittadini e approfondire la genesi della sua opera.

UNA PASSIONE CHE VA OLTRE LA POLITICA: VIAGGIO SENTIMENTALE E CULTURALE

Come suggerisce il sottotitolo del libro – “Una passione per la propria terra che va oltre l’impegno politico” – l’opera di Papillo promette di essere molto più di un resoconto amministrativo o politico. Si tratta di un viaggio sentimentale e culturale tra le pieghe di una regione complessa, vista attraverso gli occhi di chi ha deciso di restare e lottare per il suo riscatto.