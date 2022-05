Tropea, 150 partecipanti al “Distinguished Gentleman Ride”

2 minuti per la lettura

TROPEA (VIBO VALENTIA) – Soddisfatti gli organizzatori della prima edizione del “Distinguished Gentleman Ride”, Manuel Romano e Federico Macchione, che per la prima volta sono riusciti a rendere Tropea, la perla del Mediterraneo, protagonista di questo scenografico evento.

Orgoglioso del risultato raggiunto, grazie all’ok ricevuto dall’organizzazione centrale dell’Australia Manuel Romano si è reso disponibile a rendere negli anni questo particolare motoraduno non solo tappa fissa, ma una festa sempre più grande e strutturata. Solo un intoppo, che non ha comunque frenato l’entusiasmo generale: tra i partecipanti qualche Vespa di troppo, tra l’altro non aderente al “dress-code” e al tema complessivo dell’evento, ha approfittato della confusione per far chiasso con i loro motori. In ogni caso, chiusa questa piccola parentesi, i riscontri ricevuti sono stati più che positivi.

Ampiamente superate le aspettative inerenti al numero di partecipanti, registrando la presenza di circa 150 biker i quali, concluso il giro – andata e ritorno – da Tropea a Briatico ciascuno a bordo della propria moto, hanno concluso il raduno con una passeggiata musicale tra le vie del centro storico tropeano coinvolgendo sia cittadini che turisti in un clima particolarmente festoso. Tutto ciò ha contribuito a dare ulteriore visibilità alla cittadina che così si appresta all’inizio della stagione estiva.

Gli organizzatori del “Distinguished Gentleman Ride”

“L’iniziativa – ha affermato Manuel Romano – presenta anche un risvolto umano e solidale. Approfittando della partecipazione dei biker e del coinvolgimento dei nostri partner, abbiamo voluto sensibilizzare presenti e non sulla lotta contro il cancro alla prostata e sulla tutela della salute mentale”.

Proprio a tal riguardo, sono stati raccolti più di 1.000 euro liberamente donati da più di ottanta persone. La prima edizione tutta calabrese del Distinguished Gentleman Ride, ha affermato Manuel Romano, “è stata possibile soltanto grazie all’aiuto offerto da tanti cittadini nonché dai nostri sponsor, tra cui il comune di Tropea, le cantine Statti, Blanca Beach dell’azienda Valentour, grafiche Romano e, infine, Weroo.it”.