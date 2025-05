San Gregorio, il Sai e la Cooperativa Futura con l’Avis nel segno della donazione

2 minuti per la lettura

Successo per l’iniziativa di donazione del sangue organizzata a San Gregorio dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, gestito dalla Cooperativa Futura, e l’Avis di Mileto

SAN GREGORIO (VIBO VALENTIA) – La bellezza di un gesto che salva vite non conosce confini geografici, temporali né linguistici. È questo il messaggio emerso negli scorsi giorni con forza a San Gregorio d’Ippona, dove gli ospiti del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione del Comune di San Gregorio d’Ippona, gestito dalla Cooperativa Futura – insieme ai dipendenti della stessa cooperativa, hanno partecipato con entusiasmo alla giornata di donazione del sangue.

L’iniziativa, nel dettaglio, è stata realizzata dall’organizzazione di San Gregorio in collaborazione con l’AVIS Comunale di Mileto, guidata dal presidente Domenico Pontoriero. Il Vicepresidente dell’AVIS di Mileto, Domenica Loiacono, ha, quindi, espresso, a nome del sodalizio di volontari miletese, grande soddisfazione per la buona riuscita dell’evento, ringraziando calorosamente i partecipanti all’appuntamento di donazione.

«Oggi i nostri ragazzi hanno superato le proprie paure e i propri timori, donando parte del loro tempo e delle loro energie. Hanno abbracciato idealmente chi, altrove, aspetta un dono così importante a braccia aperte» – ha inoltre dichiarato Domenica Loiacono -. Donare il sangue è un atto semplice, ma essenziale. Spesso si sottovaluta l’impatto che può avere: i suoi derivati – spiega ancora – sono fondamentali per curare numerose patologie, per affrontare emergenze sanitarie e per garantire la sicurezza di molti interventi chirurgici”

Il Presidente della Cooperativa Futura,Carmelo Disi’, ha, da parte sua, voluto ringraziare l’AVIS Comunale di Mileto per la preziosa collaborazione e il sindaco Pasquale Farfaglia del Comune di San Gregorio d’Ippona per la disponibilità e il continuo supporto alle iniziative solidali. «Questa giornata testimonia l’importanza della partecipazione attiva e del senso di comunità, valori che il progetto SAI e la Cooperativa Futura promuovono ogni giorno nel loro lavoro di accoglienza e integrazione».