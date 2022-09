Il piccolo di manta gioca vicino alla riva a Vibo Marina

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Incontri particolari nel mare di Vibo Marina. A filmarli col cellulare è Sonia Grillo mentre si trovava in spiaggia per godersi una giornata di relax. Ad un certo punto la sua attenzione una singolare presenza ha catturato la sua attenzione: un cucciolo di manta che con la sua proverbiale eleganza solcava le acque basse di Vibo Marina.

Sonia, moglie del biologo dell’Arpacal, ha dunque afferrato il cellulare per filmare il curioso visitatore e postarlo sui social dove ha ricevuto numerosi like e commenti, la maggior parte dei quali, di stupore.

«La specie avvistata sotto costa, lungo il litorale di Vibo Valentia Marina – spiega Fabroni – è un piccolo di Manta mediterranea, nome scientifico “Mobula mobular”, animale conosciuto con l’immeritato appellativo di “diavolo di mare” poiché nella parte anteriore del capo possiede due appendici a forma di corna che utilizza per convogliare il cibo alla bocca. Sono animali innocui distribuiti in tutto il Mare Mediterraneo e probabilmente anche in parte dell’Atlantico, può immergersi fino a 700 metri di profondità e raggiungere le dimensioni ragguardevoli di circa 5 metri. Purtroppo è inserita nella Lista Rossa Iucn considerandola tra le specie vulnerabili a causa sia dalle catture accidentali, principalmente nella pesca al pesce spada in Sicilia; sia per la bassa capacità riproduttiva (sembrerebbe produrre un solo embrione alla volta con una gestazione di circa 2 anni. Anche l’inquinamento marino è una delle cause della sua rarefazione».