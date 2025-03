3 minuti per la lettura

Per il nuovo “Orient Express” la Calabria sarà una delle tappe del suo viaggio; intanto sosta notturna alla stazione di Tropea, in attesa del debutto ufficiale ad aprile. Attraverserà l’Italia offrendo esperienze esclusive di viaggio tra cultura, storia ed enogastronomia.

TROPEA – La Calabria ha dato il benvenuto a “La Dolce Vita Orient Express, il nuovo treno di lusso che promette di rivoluzionare il turismo ferroviario in Italia. Durante la sua prima corsa di prova, il convoglio ha fatto, nei giorni scorsi una sosta notturna di circa sei ore nella stazione di Tropea, prima di riprendere il viaggio verso la Sicilia. L’iniziativa nasce da un progetto ambizioso di Arsenale Group, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e Gruppo FS Italiane, con l’obiettivo di creare un’esperienza di viaggio unica, capace di coniugare eleganza, cultura e gastronomia d’eccellenza.

UNO CHEF PLURISTELLATO SULL’ORIENT EXPRESS IN CALABRIA

A partire dal prossimo aprile, “La Dolce Vita Orient Express” inizierà i suoi itinerari ufficiali, attraversando il Paese con tappe esclusive alla scoperta delle meraviglie italiane. Anche la Calabria sarà una delle mete principali, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di scoprire le sue bellezze naturali, il suo ricco patrimonio storico e la sua rinomata tradizione culinaria. A guidare la food experience a bordo de La Dolce Vita Orient Express, portando una visione raffinata della cucina italiana, vi sarà il celebre chef Heinz Beck, insignito di tre stelle Michelin.

Il treno prende spunto dall’originale Orient-Express nato nel 1883 per collegare Parigi a Istanbul. Soggetto alle due guerre mondiali e a continue soppressioni, il treno ebbe il suo periodo di maggior splendore negli anni’30 del secolo scorso ed oggi vuole riproporsi come esperienza lenta di viaggio legata a gastronomia, arte e lusso. Per quanto concerne i costi, beh, non è una vacanza proprio per tutti: il prezzo base si aggira infatti dai 2000 euro a notte.

ELEGANZA SU ROTAIA

Il prestigioso treno è composto da vetture UIC-Z1 ex Trenitalia, trasformate in lussuose suite e carrozze ristorante, e da due UIC-X a cuccette C6 destinate all’alloggio del personale di bordo. Per questa prima corsa di prova, in testa e in coda al convoglio si trovavano due locomotive E464 di Trenitalia Intercity, che hanno guidato il treno lungo i binari della regione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per il turismo ferroviario della regione, che potrebbe beneficiare di una futura integrazione con i progetti di Railtour – Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, pensati per valorizzare i collegamenti su rotaia come forma di turismo sostenibile e di qualità.

L’ENTUSIAMO PER L’ARRIVO IN CALABRIA E A TROPEA

L’arrivo del treno di lusso in Calabria è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati e dagli operatori turistici locali, che vedono in questo progetto un’opportunità di rilancio e valorizzazione del territorio attraverso il turismo ferroviario di alta gamma. Grazie al contributo degli esperti del settore, come il Gruppo Gfvt – Gruppo Fermodellistico Via Tropea, è stato possibile documentare e condividere il primo arrivo del convoglio nella Perla del Tirreno, offrendo a tutti gli appassionati uno sguardo esclusivo su questa nuova esperienza di viaggio.

Con il suo mix di lusso, tradizione e scoperta del territorio, “La Dolce Vita Orient Express” si candida dunque a diventare una delle esperienze di viaggio più affascinanti d’Italia, regalando ai passeggeri la magia del treno in un contesto senza tempo.