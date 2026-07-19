Tropea tra le 17 mete da fiaba in Europa

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Tropea tra le 17 mete da fiaba d’Europa (una delle due sole italiane): il Santuario di Santa Maria dell’Isola incanta anche Forbes

COSA hanno in comune Mont-Saint-Michel, l’Alcázar di Segovia, il Popeye Village di Malta e Tropea? Sono luoghi da fiaba che intercettano l’immaginario profondo del viaggio. Essere associati ad una narrazione emozionale significa entrare in una dimensione universale, familiare, emotiva, capace di parlare ai bambini, alle famiglie, ai viaggiatori sensibili e a chi cerca nei luoghi non soltanto bellezza, ma stupore, racconto e memoria.

Nella classifica delle 17 destinazioni europee da fiaba stilata da European Best Destinations e rilanciata da SiViaggia, l’Italia compare con due sole mete: il Sacro Bosco di Bomarzo, nel Lazio, e il Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea, in Calabria. Nella descrizione dedicata alla Calabria, il Santuario è raccontato come luogo sospeso tra cielo e acqua, adagiato sulla rupe di arenaria e affacciato sul mare limpidissimo della Costa degli Dei.

Anche Forbes, rilanciando la selezione europea, richiama Santa Maria dell’Isola come uno dei simboli più iconici della Calabria, inserito nel paesaggio del centro storico, dei palazzi, delle chiese, delle spiagge bianche, delle formazioni rocciose e delle acque cristalline di Tropea. Quando Tropea è raccontata come una fiaba, sottolinea il sindaco Macrì, non è semplicemente premiata un’immagine bella. E’ riconosciuta una forza narrativa.