Dance music Awards, una calabrese tra le migliori ballerine d’Italia

La calabrese Sonia Narciso, di Vibo Valentia, ai vertici nella categoria “Miglior ballerina d’Italia” al Dance Music Awards appena concluso a Milano

C’è anche una ballerina calabrese ai vertici del Dance music awards, il contest nazionale che riguarda il mondo della notte e dalla dance come protagonista dei locali e delle discoteche.

Il Dacen music awards è, nell’idea di Dancing music Italia che lo promuove ogni anno, un premio che vuole individuare e valorizzare tutti coloro che operano nei vari ambiti del mondo musicale e specificatamente nel settore dance della nightlife.

Il contest, la cui finale si è tenuta a Milano presso la Villa Renoir, prevede una candidatura cui seguono 4 fasi di valutazione: le Votazioni globali, le Nomination finalisti, il Televoto dei finalisti in nomination e infine l’assegnazione dei premi divisi per categorie. A giudicare l’andamento del contest ed esprimere le necessarie valutazioni una giuria di esperti e professionisti del settore.

Per quanto riguarda la categoria “Miglior Ballerina 2022” a concorrere tra le 10 finaliste finite in nomination c’era anche una calabrese, Sonia Narciso, di Vibo Valentia che alla fine della serata ha conquista la seconda posizione precedendo Valentina Serafini (Emilia Romagna) ma alle spalle della vincitrice Asia Ricci (Emilia Romagna).

«Sono molto emozionata e felicissima per essermi classificata al secondo posto come miglior ballerina d’Italia 2022» ha dichiarato Sonia Narciso. «Ringrazio infinitamente i miei sostenitori più vicini cioè la mia famiglia e tutti quelli che da sempre credono in me nella mia professionalità; dico grazie anche a quelli che non ci hanno mai creduto perché – ha proseguito – comunque mi hanno insegnato lo stesso qualcosa; a chi ha stima e fiducia della mia persona e professionalità; a chi mi ha sempre sostenuta; chi mi ha sempre scelta per arricchire i propri eventi e serate».

LA CALABRIA «TERRA RICCA DI DISCOCLUB ED ECCELLENTI ARTISTI»

La ballerina dance calabrese racconta di essere «stata selezionata da un manager durante le mie performance in diversi Discoclub e scelta come unica candidata come Miglior Ballerina per la regione Calabria». E proprio alla Calabria Sonia Narciso dedica il suo pensiero: «Volevo dedicare questo podio alla mia bella Calabria molto spesso citata per spiacevoli fatti di cronaca e criminalità, e con ciò colgo l’occasione per dire che a parte aver dei posti e tramonti mozzafiato la Calabria è una terra ricca di discoclub invernali ed estivi e di tanti eccellenti artisti che hanno voglia di far emergere, di far divertire e soprattutto di portare sempre più in alto la nostra amata terra»

Un premio che la stessa vincitrice riconduce anche «alla mia tenacia e voglia di crescere sempre, perché solo se credi veramente in te tutto può accadere e le cose belle hanno il passo lento ma prima o poi arrivano».