Vibo, al Museo della Tonnara continua “Thàlassa Storie dal mare”

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A Vibo Valentia prosegue il festival “Thàlassa Storie dal mare”: al Museo della Tonnara lo spettacolo “Nòstos. Sonu ca ‘ncanta”

Continua a Vibo Valentia il Festival “Thàlassa. Storie dal mare” il nuovo progetto culturale promosso da Galpa MariCal con la direzione artistica di Angelica Artemisia Pedatella.

Il progetto è stato ideato e diretto dalla stessa Angelica Artemisia Pedatella, che ha sintetizzato Thàlassa in tre parole chiave: comunità, dignità e formazione. «Questo progetto nasce dall’incontro umano e il mare – spiega Pedatella – la cultura deve creare comunità che si vogliono bene e vogliono il bene del territorio. Il mare è abitato dagli uomini e dalle loro storie».

LO SPETTACOLO CONCLUSIVO DEL LABORATORIO I NOSTOI

Venerdì 17 luglio, il festival si terrà al Museo della Tonnara, a Vibo Valentia, con “Nòstos. Sonu ca ‘ncanta”, spettacolo conclusivo del laboratorio “I Nóstoi”, una produzione della Compagnia Teatrale BA17, realtà artistica di eccellenza del territorio calabrese, che intreccia musica dal vivo, danza, recitazione e videoproiezioni in una potente narrazione identitaria. Attraverso le canzoni della tradizione popolare, da “Riturnella” a “Mokarta”, il 21 luglio lo spettacolo approderà anche nel Castello Murat di Pizzo e racconta la storia delle comunità locali, dando voce agli uomini e alle donne che hanno affidato ai canti popolari le proprie vicende esistenziali, spesso assenti dalla storiografia ufficiale. Lo recital racconta la storia di una giovane donna meridionale trasferitasi nel Nord Italia, che, a seguito di un evento apparentemente insignificante, comprende la necessità di ritrovare le proprie radici per ricostruire il proprio equilibrio interiore.

Un viaggio simbolico che mette in luce il valore della memoria, dell’identità e dell’appartenenza. Le onde del mare sono la metafora del viaggio e del ritorno che diventa il filo conduttore di una fiaba musicale dal forte impatto emotivo, in cui si incontrano storie individuali e memoria collettiva. Protagonisti dello spettacolo dal grande impatto emotivo sono la performance musicale a cura di Daniele Fabio, performer, chitarrista, compositore calabrese di caratura internazionale, le coreografie spettacolari realizzate e interpretate dai danzatori Giada Guzzo e Raphael Burgo, il racconto emozionante della regista, attrice, autrice e performer nonché ideatrice del festival, Angelica Artemisia Pedatella.

IL MARE E IL TEATRO

La manifestazione rappresenta una delle espressioni più significative della ricerca artistica portata avanti dalla Compagnia Teatrale BA17, che sperimenta forme innovative di teatro-concerto all’interno del più ampio progetto di rigenerazione narrativa del territorio denominato “Rinascimento Calabrese”.

«La natura e il mare hanno moltissimo da offrire all’uomo in termini di benessere e risorse -commenta Laura Pirrera, biologa marina che ha partecipato alla presentazione del progetto- tuttavia, per continuare a godere di questo immenso patrimonio, dobbiamo prima imparare a conoscerlo, a comprenderne i ritmi e a rispettarlo in ogni sua forma. Il turismo del futuro non può prescindere da questa consapevolezza». «Il mare – commenta Angelica Artemisia Pedatella – per i calabresi è un’opportunità di lavoro anche per gli artisti. Se riusciamo ad apprezzare le bellezze della Calabria, e in questo caso il mare riusciremo anche a capire e apprezzare il piacere teatrale».