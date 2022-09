4 Hotel a Tropea, ecco chi ha vinto lo show di Bruno Barbieri

4 minuti per la lettura

VIBO VALENTIA – Chi ha vinto la puntata di 4 Hotel ambientata a Tropea? Una lotta serrata all’ultimo voto e alla fine il giudizio dello chef Bruno Barbieri ha rivoluzionato la classifica parziale, decretando la struttura alberghiera vincitrice della tappa calabrese della nota trasmissione “4 Hotel”.

Durante la puntata del programma sulle Hotellerie italiane si sono visti i caratteristici paesaggi mozzafiato della Costa degli Dei che hanno stregato lo stesso celebre Chef (l’unico italiano con ben 7 Stelle Michelin), per i colori del mare, la bellezza degli scorci e del borgo di Tropea, la bontà dei prodotti enogastronomici, tanto che lo stesso conduttore ha più volte rimarcato questi aspetti durante la sesta puntata dell’edizione 2022 della trasmissione.

ALLARME SPOILER, ECCO CHI HA VINTO 4 HOTEL A TROPEA Di seguito il commento alla gara, per chi non ha ancora visto la puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri ambientato a Tropea avvertiamo che verranno svelati il vincitore e la classifica finale

LA GARA TRA I 4 HOTEL DI TROPEA E DELLA COSTA DEGLI DEI

Gara tirata, come detto, fino alla fine tra Palazzo Mottola, antica dimora nel centro storico della “Perla del Tirreno” curato con eleganza da Antonella, e “Il Borghetto”, che il proprietario Mario, titolare dell’omonima azienda di arti grafiche, guida con entusiasmo; più staccati il “Porto Pirgos”, caratteristica e storica struttura ricettiva a Parghelia, gestito con charme dalla signora Genoveva (bulgara di origine), e il “Santa Chiara”, a Capo Vaticano, a conduzione familiare e guidato con passione da Maria. La competizione, che prevede un voto per la location, le camere, i servizi, la colazione, i prezzi, ha visto prevalere nella classifica provvisoria “il Borghetto” con ben 8 lunghezze di vantaggio su “Palazzo Mottola”.

Poche, invece, le chance per il 5 Stelle di Parghelia e nessuna, di fatto, per il 4 stelle di Capo Vaticano. Gli albergatori non si sono fatti sconti a vicenda, segnalando le carenze ma tuttavia ammettendo i punti di forza delle strutture rivali.

Il confronto finale e la vittoria

Particolarmente effervescente, poi, il confronto finale tra i quattro, con ampie diversità di vedute sui voti espressi, e con lo chef Barbieri che ha anche assunto il ruolo di paciere per smorzare i toni. Le differenze, però, sono rimaste ed anche profonde.

Quindi, per i concorrenti, la snervante attesa dell’arrivo dell’auto di 4 Hotel con a bordo lo chef, che alla fine ha scelto “Palazzo Mottola”, rimanendo stregato in particolare dall’eccezionale vista panoramica e dalle camere (nonostante il disguido con la password del Wi-fi).

I suoi voti hanno consentito alla struttura di prevalere di una sola lunghezza sul “Borghetto” del quale ha apprezzato la camera e i servizi nonché “l’anima green” (aspetto che lo chef tiene molto in considerazione) mentre nota dolente sono stati la location e il problema con la vasca, risolto comunque in giornata; per “Porto Pirgos” il gradino più basso del podio: alcuni disguidi e qualche carenza nella manutenzione si sono dimostrati decisivi nonostante la splendida location, mentre il “Santa Chiara”, che gode di una vista che volge lo sguardo verso le Eolie e lo stretto di Messina, ha pagato nei giudizi l’arredamento delle camere che non ha colpito Barbieri, il prezzo ritenuto eccessivo (al pari di quello delle altre strutture), e qualche intoppo con la colazione, al netto della passione della titolare e del generale gradimento dei servizi offerti.

CHI HA VINTO LA PUNTATA DI 4 HOTEL DI BRUNO BARBIERI AMBIENTATA A TROPEA E COSTA DEGLI DEI

Ad aggiudicarsi la puntata è stato “Palazzo Mottola” sito a Tropea, che ha preceduto di una lunghezza “Il Borghetto” (poco fuori città), seguiti a distanza da “Porto Pirgos” (a Parghelia) e dal “Santa Chiara Hotel” (a Capo Vaticano). La puntata sarà trasmessa domenica sera sul canale Sky Uno, ma dalla giornata di giovedì è già disponibile On Demand per gli abbonati Sky sull’omonima piattaforma.

CONSIDERAZIONI FINALI: UN IMPORTANTE SPOT PROMOZIONALE DELLA COSTA

“4 Hotel” si conclude con i festeggiamenti della signora Antonella e del suo staff ma, al di là di tutto, la trasmissione ha rappresentato un importante spot promozionale per Tropea e tutto il Vibonese che mira ad eguagliare mete più ricercate, come ad esempio Taormina, la quale oltre ad avere scorci paesaggistici suggestivi e servizi che funzionano (vedi la navetta dai parcheggi multipiano al centro) vanta anche la presenza di marchi di prim’ordine, ad esempio della moda (tra Dior, Cavalli, Prada, ecc.), che hanno indubbiamente elevato il livello turistico della città e il suo grado di benessere.