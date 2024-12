Calcio: Rino Putrino nuovo presidente degli allenatori di Vibo

3 minuti per la lettura

L’ASSOCIAZIONE Allenatori della provincia di Vibo ha un nuovo presidente che risponde al nome di Rino Putrino. E c’è anche un nuovo Direttivo. Numerosa l’adesione degli associati vibonesi per una votazione arrivata dopo la conclusione del terzo mandato di Vincenzo Bruni, sotto la cui gestione è notevolmente cresciuto il numero degli iscritti all’Associazione. L’aver raggiunto la quota di 102 associati, anche in vista della votazione per il nuovo presidente, rappresenta un risultato sicuramente importante con il quale si chiude positivamente l’avventura di Vincenzo Bruni e inizia quella di Rino Putrino. Il neo presidente va a comporre un Direttivo formato da Marcello Cuppari, Tommaso Belvedere, Maria Pia Trapani, Rosario Chimirri, Danilo Esposito e Giuseppe Currado.

Gli obiettivi del nuovo presidente. Rino Putrino: «Un corso per l’utilizzo del defibrillatore è fondamentale»

Rino Putrino, nuovo presidente allenatori di Vibo, impegnato da anni in varie attività, attualmente è il direttore generale della Bulldog, società di calcio giovanile. A lui il compito di proseguire l’opera avviata da Bruni «e difatti partiremo da qui – spiega il neo presidente – per raggiungere nuovi traguardi. Tanto è stato fatto nel corso di questi anni e altrettanto dovremo fare». In particolare «proseguiremo nella lotta agli abusivi e ai prestanome, perché vogliamo tutelare i nostri associati.

A gennaio, com’era già previsto, partirà a Vibo un corso Uefa C per allenatori che durerà fino a marzo. Abbiamo in mente di effettuare corsi per preparatori atletici e dei portieri, più vari corsi di aggiornamento tecnico, incontri e quanto altro ancora serve per migliorarsi e per confrontarsi». Inoltre «fra gli obiettivi che ci siamo posti di raggiungere c’è anche quello di trovare una sede fissa per la nostra associazione e, cosa che ritengo essenziale, un corso per l’utilizzo del defibrillatore. Un aspetto questo, dopo i recenti accadimenti, al quale teniamo particolarmente». I rapporti con gli associati saranno continui e costanti «perché, ci tengo a ribadirlo, a tutti noi preme che i nostri tecnici vengano adeguatamente tutelati».

All’unanimità la scelta di Mesiti come presidente nazionale

Queste, in linea di massima le idee di Rino Putrino, nuovo presidente degli allenatori di Vibo «ma altre cose sicuramente sorgeranno strada facendo. La voglia di fare non manca». Quindi seguiranno «i rapporti con le società e l’associazione arbitri». Il tutto «in perfetta continuità con la precedente gestione». Non a caso Putrino, assieme a Corona e Belvedere faceva parte del precedente Direttivo. «Un pensiero mi sento di rivolgerlo a Michele Corona – aggiunge il presidente Putrino – che si è candidato per la guida dell’associazione vibonese. Si è distinto, come sempre, per caparbietà e competenza».

L’Associazione vibonese ha indicato in Gregorio Mazzeo e Francesco Meligrana i tecnici designati per occupare un posto da delegato provinciale, mentre all’unanimità è stata votata la candidatura di Mommo Mesiti per la presidenza regionale. «Ringrazio tutti per la fiducia e per la disponibilità e rivolgo un affettuoso grazie anche al presidente uscente Vincenzo Bruni. Come sempre cercherò di impegnarmi al meglio delle mie possibilità. Qua si opera solo a titolo di volontariato, per rendersi utili in più settori, non solo in ambito sportivo, ma anche sul sociale. Tanti in bocca al lupo al nuovo Direttivo e un saluto ai nostri associati. Come sempre – conclude Rino Putrino – massima disponibilità nei confronti di tutti».