Avellino, spari a salve davanti a due bar in pieno centro. Paura tra i clienti dei locali. La polizia trova a casa dell’uomo una pistola scacciacani senza tappo rosso e tre cartucce.

AVELLINO – Spara in aria con una pistola scacciacani, seminando il panico tra i clienti di due bar in pieno centro, ma viene individuato e denunciato dalla Squadra Mobile. È accaduto nella tarda serata di ieri (15 luglio), ad Avellino, in via Piave e via Tagliamento. Protagonista un 54enne residente nel capoluogo irpino, con numerosi precedenti, che ha esploso diversi colpi a salve davanti ai locali prima di allontanarsi rapidamente.

Avellino, spari a salve davanti a bar: denunciato 54enne

Le indagini hanno permesso di identificare il responsabile e di eseguire una perquisizione presso la sua abitazione. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola scacciacani calibro 8, priva del tappo rosso e con tre cartucce, utilizzata verosimilmente per gli spari in strada. Per l’uomo è scattata la denuncia per porto abusivo di arma ed esplosioni pericolose.

Il gesto, apparentemente dimostrativo, ha creato allarme tra i presenti, già allertati dal rumore secco dei colpi esplosi a poca distanza dai tavolini dei bar. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni dell’episodio e verificare eventuali collegamenti con altri episodi avvenuti recentemente in città.